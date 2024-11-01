Una parte de la plantilla del MWC llama a no colaborar en el montaje del stand de Israel [CAT]

Trabajadores y trabajadoras del Mobile World Congress denuncian en un comunicado que en el pabellón 5 de la Feria de Barcelona se alojará una institución de Israel y no quieren que su trabajo "contribuya a normalizar ni blanquear un gobierno encabezado por criminales de guerra". Asímismo, denunciaban que hay "37 empresas israelís registradas, nueve de las cuales tienen vinculos directos con el ejército y el Ministerio de Defensa de israel".