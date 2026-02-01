Júlia Nueno.- "Si queremos aspirar a un mundo en igualdad, hay que aspirar a una verdad factual. Parte del genocidio es la negación del genocidio, intentar esconderlo, pero nuestro trabajo consiste en, a partir de esas imágenes, construir un relato más allá de la verdad que trata de imponer el ejército de Israel. El vídeo que muestra la tortura de palestinos denunciado como una “invasión de la privacidad” es un buen ejemplo de cómo la verdad es administrada por el poder. Cuando el ejército de Israel comete violencia de forma abierta..."