“Parte del genocidio es la negación del genocidio”

Júlia Nueno.- "Si queremos aspirar a un mundo en igualdad, hay que aspirar a una verdad factual. Parte del genocidio es la negación del genocidio, intentar esconderlo, pero nuestro trabajo consiste en, a partir de esas imágenes, construir un relato más allá de la verdad que trata de imponer el ejército de Israel. El vídeo que muestra la tortura de palestinos denunciado como una “invasión de la privacidad” es un buen ejemplo de cómo la verdad es administrada por el poder. Cuando el ejército de Israel comete violencia de forma abierta..."

| etiquetas: israel , palestina , gaza , sionismo , genocidio
"... ya no trata de esconder el acto, trata de esconder su significado. El poder produce campos de visibilidad e invisibilidad: organiza lo que se puede ver, decir y creer. La verdad, por tanto, no desaparece, sino que se gestiona: circula únicamente bajo las condiciones impuestas por quienes dominan los medios y las leyes que regulan la exposición. Al invocar la “invasión de la privacidad”, la cuestión deja de centrarse en qué ha sucedido para desplazarse hacia si la evidencia puede o no circular. Este giro traslada el debate del ámbito del crimen al de la imagen, del acto violento a su exposición..."
