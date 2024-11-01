edición general
El parque mas hostil de Europa: PortAventura

El parque mas hostil de Europa: PortAventura  

Que tristeza tener que hacer videos como este cuando el objetivo de los parques es divertirse. Pero la experiencia que da al visitante Port Aventura lleva demasiado tiempo siendo mala y se está convirtiendo en nefasta. Vaya, parece que te he spoileado el video. Aún así, si quieres echar un vistazo a todo lo que funciona mal en este parque, siéntete bienvenido.

etiquetas: hostil , parque temático , port aventura , parques de atracciones
mariKarmo #8 mariKarmo *
#6 El inversor actual es Investdustrial, si no recuerdo mal. Un fondo de inversión italiano.

Se ha estado especulando los dos últimos años que el parque está en venta. Es más, ha estado apunto de comprarlo de nuevo Universal (que fue la primera casa que estuvo en el parque). Lástima que al final han acabado en UK.

Así que es posible que Investdustrial esté intentando exprimir lo máximo el parque antes de su salida para irse con los bolsillos lo más llenos posible.

De ahí todo el absoluto…   » ver todo el comentario
Suigetsu #9 Suigetsu
#8 Que pena lo de Universal, fuí al de Japón y estaba genial.
rmdf #1 rmdf *
Buen análisis y bien explicado: "El público de entrada general venimos genial para colapsar. Somos la motivación que necesitan los que están dispuestos a gastar más para no esperar tanto."
mariKarmo #7 mariKarmo *
#1 Ahora mismo (porque antes no era así, te lo dice alguien que iba 2 o 3 veces por año) PortAventura está diseñado para exprimir lo máximo posible el dinero que llevas encima.

Antes solo existía un único pase Express. Ahora tienes como unas 4 modalidades. Y no solo eso, sino que en la entrada de las atracciones estrella del parque tienes máquinas para comprar un Express exclusivo para esa atracción y para una única vez con unos precios de entre 20 y 30 euros.

Y claro, a eso le acompañas que…   » ver todo el comentario
mariKarmo #3 mariKarmo
Absolutamente todo lo que explica en el vídeo lo viví este verano. Todo. Es que no se ha dejado ni una.

Bueno sí: coctelerías en los hoteles con camareros que tenían que consultar en internet cómo se prepara un puto Daiquiri.
BertoltBrecht #2 BertoltBrecht
Lo del agua es lo más grave, sobre todo si vas con niños. Sobre las colas quizá haya un poco más que en Disney pero del estilo.
mariKarmo #4 mariKarmo *
#2 El problema de PortAventura es la paupérrima operativa de las atracciones. Shambala es un ejemplo perfecto. Me he visto en los brakes del final con un tren también frenado delante y el otro todavía TODAVÍA en la estación. Cuando lo habitual en este tipo de montañas rusas es que como mucho haya un tren esperando.

He visto a Stampida funcionando solo con una de las vías y la otra todo el día parada. Vamos, que "dueling" mis cojones, que por lo menos sí son dos.

He visto Hurakan…   » ver todo el comentario
Suigetsu #6 Suigetsu
#4 Esto ya pasó en su momento. Portaventura tuvo una época que era un asco, hasta que lo vendieron a otra empresa que lo supo levantar. Parece que ahora ha caído a un inversor que quiere recuperar la pasta como sea.
Debe de ser una tónica bastante común en estos megaparques.
SiempreAContracorriente #5 SiempreAContracorriente
#2 El parque de Disney no es el mejor ejemplo con el que compararse en cuestión de colas. Hay otros mucho más eficientes.
