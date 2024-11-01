El parque mas hostil de Europa: PortAventura  

Que tristeza tener que hacer videos como este cuando el objetivo de los parques es divertirse. Pero la experiencia que da al visitante Port Aventura lleva demasiado tiempo siendo mala y se está convirtiendo en nefasta. Vaya, parece que te he spoileado el video. Aún así, si quieres echar un vistazo a todo lo que funciona mal en este parque, siéntete bienvenido.
Se ha estado especulando los dos últimos años que el parque está en venta. Es más, ha estado apunto de comprarlo de nuevo Universal (que fue la primera casa que estuvo en el parque). Lástima que al final han acabado en UK.
Así que es posible que Investdustrial esté intentando exprimir lo máximo el parque antes de su salida para irse con los bolsillos lo más llenos posible.
De ahí todo el absoluto… » ver todo el comentario
Antes solo existía un único pase Express. Ahora tienes como unas 4 modalidades. Y no solo eso, sino que en la entrada de las atracciones estrella del parque tienes máquinas para comprar un Express exclusivo para esa atracción y para una única vez con unos precios de entre 20 y 30 euros.
Y claro, a eso le acompañas que… » ver todo el comentario
Bueno sí: coctelerías en los hoteles con camareros que tenían que consultar en internet cómo se prepara un puto Daiquiri.
He visto a Stampida funcionando solo con una de las vías y la otra todo el día parada. Vamos, que "dueling" mis cojones, que por lo menos sí son dos.
He visto Hurakan… » ver todo el comentario
Debe de ser una tónica bastante común en estos megaparques.