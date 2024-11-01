El parque mas hostil de Europa: PortAventura  

Que tristeza tener que hacer videos como este cuando el objetivo de los parques es divertirse. Pero la experiencia que da al visitante Port Aventura lleva demasiado tiempo siendo mala y se está convirtiendo en nefasta. Vaya, parece que te he spoileado el video. Aún así, si quieres echar un vistazo a todo lo que funciona mal en este parque, siéntete bienvenido.