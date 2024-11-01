edición general
8 meneos
17 clics
¿Y si Parque Jurásico tenía razón? Los mosquitos sí pueden transportar 'bibliotecas' de ADN animal y se ha recuperado el ADN de 86 vertebrados distintos en su sangre

¿Y si Parque Jurásico tenía razón? Los mosquitos sí pueden transportar 'bibliotecas' de ADN animal y se ha recuperado el ADN de 86 vertebrados distintos en su sangre

Cualquiera que haya visto Parque Jurásico (Steven Spielberg, 1993) recuerda el pilar central de su trama y, en general, la de toda la saga: la recuperación de material genético de dinosaurios conservado en mosquitos atrapados en ámbar durante millones de años. Sonaba a ciencia ficción. Hasta ahora. Un reciente estudio de la Universidad de Florida, que ha sido publicado en Nature Scientific Reports, ha revelado que los mosquitos actúan como auténticas bibliotecas de ADN animal. Se ha recuperado el ADN de 86 vertebrados distintos de su sangre.

| etiquetas: mosquitos , dinosaurios , adn , jurassic , park
6 2 0 K 94 ciencia
6 comentarios
6 2 0 K 94 ciencia
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Seguramente los mosquitos puedan transportar el ADN de los animales a los que pican en la sangre ... pero el que ese ADN sea válido tras 65 millones de años (como poco) va a ser más complicado.

A lo mejor sí que puedes recuperar el ADN de cosas como tigres dientes de sable, mamuts o la gallina esa de dos metros y medio que de un picotazo te partía en dos.
0 K 16
Spirito #5 Spirito
#1 Si tienen la secuenciacion genética, supongo que podrán replicar esa cadena si quieren.
1 K 29
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

El asunto es que una secuencia genética aguante tanto tiempo. Al parecer se llega a desintegrar por la semivida de los componentes.
0 K 16
Cantro #2 Cantro
De mi genoma tienen millones de copias, los muy cabrones
1 K 21
lonnegan #3 lonnegan
ninuni nuniiii, ninuni nuniiiii, ninuniiiii niiiii nuuuu niiiiiii
0 K 10
MacMagic #4 MacMagic
Esperando ver un parque temático con T-Rex y otros animales operado por una IA.
0 K 10

menéame