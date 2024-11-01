¿Y si Parque Jurásico tenía razón? Los mosquitos sí pueden transportar 'bibliotecas' de ADN animal y se ha recuperado el ADN de 86 vertebrados distintos en su sangre

Cualquiera que haya visto Parque Jurásico (Steven Spielberg, 1993) recuerda el pilar central de su trama y, en general, la de toda la saga: la recuperación de material genético de dinosaurios conservado en mosquitos atrapados en ámbar durante millones de años. Sonaba a ciencia ficción. Hasta ahora. Un reciente estudio de la Universidad de Florida, que ha sido publicado en Nature Scientific Reports, ha revelado que los mosquitos actúan como auténticas bibliotecas de ADN animal. Se ha recuperado el ADN de 86 vertebrados distintos de su sangre.