El parque de automóviles de Extremadura tiene ya 16,3 años de antigüedad

En Extremadura alcanza ya los 16,3 años de antigüedad superando así a la media española que se sitúa en 14,5 años, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la ANFAC. En el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 de más de 10 años. Y, en concreto en Extremadura el ratio aumenta a 4,1 vehículos de más de 10 años por turismo nuevo vendido. Como consecuencia, el mercado se desvía hacia automóviles de ocasión que cuentan con una edad mayor

#1 sald64059
Que hijos de puta, porque que el precio de un coche nuevo sea prohibitivo para el común de los mortales no hablamos, no? La gente sigue tirando con su coche "viejo" por joder, y no porque no puedan cambiarlo.
#3 Beltza01
#1 No sólo por precio, los nuevos son todo problemas. Adblue y catalizadores varios, correas que se deshacen, cargadores inexistentes...
vicvic #6 vicvic
No entiendo muy bien esa obsesión porque se cambie de coches tan rápido, yo tengo un coche que compre nuevo y que cumple ya los 13 años, mantenido cada año en la casa , sin problemas en la ITV y que funciona perfectamente, no veo el motivo para cambiarlo , todavía le quedan un par de años sin problemas. Bueno, en 2 años máximo, lo cambiaré pero por tema de que tiene etiqueta B, pero por imperativo legal para poder circular, no porque haya ningún problema con el coche.
#9 rbrn
#6 Lo de la etiqueta, en fin....no entra el tuyo pero uno de híbrido de 500cv sí, que lleva una batería de juguete, que como dicen muchos usuarios "es para la pegatina".
#4 rbrn
El mío tiene 15 y lo que le queda, está nuevo, llevo más de 10 años teletrabajando y hago muy pocos kilómetros al año...
#8 sorlak
#4 yo me encuentro en el mismo caso, sólo que tiene 21 años.
reithor #10 reithor
Normal, si los coches nuevos se los llevan en tren cualquiera se arriesga a cambiar de coche.
alpoza #5 alpoza
Pay then more.
hazardum #2 hazardum
Coches muy caros, e incertidumbre de la legislación, que no sabes si vas a comprar un coche y quizá luego no puedas circular por X sitios en X tiempo, pues al final es lo que hay.
#7 BoosterFelix
Espero que no estén implicando indirectamente que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, y con ello estén criticando veladamente a quienes consideran que la pobreza y la precariedad son circunstancias tan estupendas como para incluso defender como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles en ellas, porque eso sería aporofobia.

A unos puede parecerles horrible dejar en herencia a sus hijos un coche de 16.3 años de antigüedad, y a otros puede parecerles estupendo. Cada cual con sus gustos, con sus derechos y con sus costumbres.

El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
