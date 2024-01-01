El parque de automóviles de Extremadura tiene ya 16,3 años de antigüedad

En Extremadura alcanza ya los 16,3 años de antigüedad superando así a la media española que se sitúa en 14,5 años, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la ANFAC. En el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 de más de 10 años. Y, en concreto en Extremadura el ratio aumenta a 4,1 vehículos de más de 10 años por turismo nuevo vendido. Como consecuencia, el mercado se desvía hacia automóviles de ocasión que cuentan con una edad mayor