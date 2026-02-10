edición general
El Parlamento de Navarra envía a la Fiscalía la incomparecencia del presidente de Acciona en la comisión de Belate

Los servicios jurídicos de la cámara señalan que la citación es a una persona física y que no puede negarse a comparecer

