París: Reclaman vagones reservados para mujeres en el transporte público [FRA]

Frente a la plaga de agresiones, y con el fin de restablecer el "derecho fundamental" a la seguridad, la petición solicita a las autoridades de la región que "pongan en marcha un proyecto piloto de vagones reservados a mujeres y niños". Este debería estar claramente identificado para los usuarios y ser objeto de una vigilancia reforzada. En respuesta a la petición las autoridades proponen más cámaras, trenes con vagones interconectados para evitar el aislamiento de las personas, un número de emergencia o terminales para llamadas de emergencia.