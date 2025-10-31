edición general
París: Reclaman vagones reservados para mujeres en el transporte público [FRA]

Frente a la plaga de agresiones, y con el fin de restablecer el "derecho fundamental" a la seguridad, la petición solicita a las autoridades de la región que "pongan en marcha un proyecto piloto de vagones reservados a mujeres y niños". Este debería estar claramente identificado para los usuarios y ser objeto de una vigilancia reforzada. En respuesta a la petición las autoridades proponen más cámaras, trenes con vagones interconectados para evitar el aislamiento de las personas, un número de emergencia o terminales para llamadas de emergencia.

DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
¿Se pueden pedir vagones solo para blancos?
Aokromes #9 Aokromes
#5 te cuento un secreto? la mayoria de los musulmanes son "blancos" como los españoles que los yankis consideran "marrones". :troll:
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#9 vale ¿y? un vagón para blancos sean ateos o crean en cosas raras. Los españoles que se queden fuera por marrones xD
Torrezzno #2 Torrezzno
Como en la India. La involución occidental
Aokromes #7 Aokromes
#2 como en japon.
#8 chocoleches
No nos flipemos, es la petición de una viajera que ha juntado firmas. No estoy seguro que las autoridades parisinas quieran seguir el modelo de Dubai.
#6 Dexton
¿Qué está pasando en Francia para que pidan esto las mujeres?
BlackDog #12 BlackDog *
#6 Será por el auge de la extrema derecha, esta claro que les han comido la cabeza a las mujeres en Francia con ese tipo de discursos para que crean que han sido acosadas cuando en realidad es que son racistas
#15 DenisseJoel
Toda la gente que odia la igualdad legal entre hombres y mujeres estará encantada con esta propuesta.
Ya les estoy viendo saltar de alegría cuando el Tribunal Constitucional diga que la segregación por sexos en el transporte público es tan constitucional como la monarquía o la indivisibilidad del Reino.
Uda #11 Uda *
Vivan los ghettos!!!
Expat_Guinea_Ecuatorial #14 Expat_Guinea_Ecuatorial
Otra opcion es llevar burka
kastanedowski #13 kastanedowski
Hay que vestirse de mujer o solamente con decir que te sientes mujer ya puedes usarlo?
#16 DenisseJoel
#13 Se habla de hacer un carnet especial para mujeres, que dependerá de que se pase una prueba de ADN.
#1 VFR
Al final se volverá a los colegios de chicos y colegios de chicas
BlackDog #4 BlackDog
#1 Al abróchate el último botón de la blusa que vas provocando, bueno, directamente ponte un burka
BlackDog #3 BlackDog
Todo un avance para el feminismo
