París no sabía qué hacer para rebajar el precio de la vivienda, pero ahora tiene un plan para bajarlo

La idea es clara: aprovechar lo que ya existe en una ciudad donde apenas queda espacio edificable. El Ayuntamiento ha identificado unos 800 edificios susceptibles de reconversión, en su mayoría oficinas que han perdido utilidad tras la pandemia y el auge del teletrabajo. Incluso grandes grupos privados, como LVMH, se han visto obligados a integrar viviendas asequibles en sus proyectos. En el caso de la renovación de los almacenes La Samaritaine, la empresa de lujo tuvo que añadir 96 pisos sociales al nuevo complejo comercial.