Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide

Guardas rurales de Tenerife interceptaron el pasado miércoles a dos turistas franceses en la zona de La Rambleta del Parque Nacional del Teide con un permiso falsificado de la plataforma Tenerife ON

El titular es erróneo (o el subtítulo). No los pillaron en el sendero Telesforo Bravo, sino en su acceso. Y a ese sendero no da permiso el Cabildo (a través de Tenerife On), sino Parques Nacionales. La verdad es que subir al Teide es un pequeño follón. Tuve que pedir 5 permisos a dos entidades distintas para una excursión de 2 días. Eso sí, todo gratuito, pero ciertamente una lata.
#1 La consejera subraya que «lo importante es que hay control y ahora no van a subir al Teide más de los que tienen que subir después de registrarse en la aplicación».

Da igual donde les hayan "cazado", pretendían acceder al parque con un documento falsificado y les ha pillado cuando acababan de anunciar medidas contra el colapso en los accesos y miradores. Esperemos que siga y las sanciones estén a la altura (en el doble sentido)
