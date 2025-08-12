La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades

"Puede ser absuelto porque el tribunal considere que, como decía el magistrado Andrés Palomo en su voto particular sobre el auto de procesamiento, las pruebas no son suficientes para dictar condena. O puede ser condenado por indicios. Pero será importante conocer si se deja constancia del daño que la filtración del correo provocó al derecho de defensa de la pareja de Ayuso, lo que podría ser aportado al juicio de González Amador"