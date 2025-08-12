edición general
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades

"Puede ser absuelto porque el tribunal considere que, como decía el magistrado Andrés Palomo en su voto particular sobre el auto de procesamiento, las pruebas no son suficientes para dictar condena. O puede ser condenado por indicios. Pero será importante conocer si se deja constancia del daño que la filtración del correo provocó al derecho de defensa de la pareja de Ayuso, lo que podría ser aportado al juicio de González Amador"

4 comentarios
pepel #2 pepel
Pero, ¿dónde están las falsedades?
0 K 17
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
De momento el único correo que está claro quién lo filtró fue de su propio entorno, reconocido por MAR. El resto está bajo investigación y no hay pruebas de dónde salieron.

Es absurdo que pueda librarse por eso.
0 K 13
alfre2 #1 alfre2
Pues fenomenal que se anime a hacerlo él mismo, porque es agosto y ahora no encuentras abogado para estos menesteres. Se ve que va preparadísimo!! :troll:
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
Entre los que tienen que juzgar al fiscal están Marchena y Lamela. Pobre fiscal,no me gustaría estar en su pellejo.
0 K 8

