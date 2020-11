Una pareja de ancianos casi tira a la basura una herencia de juguetes de Star Wars avalada en medio millón de dólares

A una pareja de ancianos en Inglaterra le sonrió la fortuna, después de que lograron vender por medio millón de dólares una colección de juguetes y memorabilia de "Star Wars" (La Guerra de las Galaxias) que les había dejado como herencia su vecino. La historia la dio a conocer el medio inglés "The Times", que no identificó a la pareja de ancianos pero que afirmó que al recibir los juguetes no tenían idea de su verdadero valor, por lo que los guardaron en bolsas de basura en el sótano de su casa.