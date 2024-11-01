·
3
meneos
233
clics
Parece una broma, pero hay un botón en tu TV que activa un modo oculto de imagen
Que es y como acceder al menú con herramientas de diagnóstico en diferentes marcas de SMART TV. Ve con cuidado con lo que tocas, en vez de arreglar podrías dejar la TV inservible.
|
etiquetas
:
tv
,
smarttv
,
diagnóstico
,
menú
,
configuración
2
1
0
K
23
tecnología
6 comentarios
#4
Pixmac
Una chorrada de artículo. Todos los televisores tienen un menú de servicio para los técnicos pero si no es para activar funciones ocultas (como la grabación por USB en modelos que no lo tienen activado) no es interesante para el usuario, que una mala elección puede convertir el televisor en un pisapapeles y los ajustes de color y sonido los puedes realizar desde el menú estándar de los televisores, permitiendo calibrar la imagen y el sonido.
0
K
20
#1
beltzak
No funciona en mi LG.
Parece una broma que sea noticia que haya una herramienta de diagnóstico para técnicos en dispositivos tecnológicos.
1
K
11
#5
beltzak
#1
Los que salen aquí si que me han funcionado.
en.eloutput.com/products/Smart-TV/lg-tv-hidden-menu-settings-image/
1
K
11
#2
ctm2000j
Alguna opción para desactivar el modo de suavizado de imagen por defecto de una putxxx vez???
0
K
7
#3
wata
#2
Pregúntale a la IA.
0
K
12
#6
beltzak
#2
¿Eso es Smooth Gradation?
Yo lo tengo en Settings - All Settings- Picture Mode Settings- Picture Options.
Pero supongo que no será eso lo que estás preguntando.
0
K
8
