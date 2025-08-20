El paraíso tampoco se escapa de las críticas: estas son las reseñas que los turistas más «haters» dejan sobre Asturias

Está claro: ni todas las estrellas brillan en el universo de internet ni el paraíso se escapa de las críticas. Este verano, Asturias, paraíso natural por excelencia, ha vuelto a colgar el cartel de completo, seduciendo a miles de visitantes con sus espectaculares paisajes, su impresionante costa y su deliciosa gastronomía. La mayoría de los turistas, satisfechos, se deshacen en elogios en la red, pero en el inmenso mar de opiniones que se pueden encontrar en foros y blogs, siempre hay quien encuentra motivos para la queja, ...