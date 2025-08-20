edición general
El paraíso tampoco se escapa de las críticas: estas son las reseñas que los turistas más «haters» dejan sobre Asturias

Está claro: ni todas las estrellas brillan en el universo de internet ni el paraíso se escapa de las críticas. Este verano, Asturias, paraíso natural por excelencia, ha vuelto a colgar el cartel de completo, seduciendo a miles de visitantes con sus espectaculares paisajes, su impresionante costa y su deliciosa gastronomía. La mayoría de los turistas, satisfechos, se deshacen en elogios en la red, pero en el inmenso mar de opiniones que se pueden encontrar en foros y blogs, siempre hay quien encuentra motivos para la queja, ...

Los comentarios negativos los hacen los propios asturianos para evitar que vengan tantos turistas :-D
Pues no es por nada, la gente lo habrá notado ahora, pero yo me di cuenta que no esto no era normal hace bastante.

No veo lógico tener que pedir hora para ver Gulpiguri (coño, que es un puto agujero) que como curiosidad vale, pero tampoco pasa nada si no lo ves. O tener que pedir hora para visitar la Praia as Catedrais (en Lugo) ... que es una playa ... ¿cómo no puede caber la gente? Lo de Covadonga y los Lagos, lo siento mucho, pero ya había cola de moros para subir en tiempos de Pelayo y había que apartarlos a morrilazos.

El Principado es muy chuli .. pero es pequeño y cabe la gente que cabe. Así que fodechinchos, mejor id a Murcia donde vais a estar como pez en el agua.
