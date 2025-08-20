El paraíso tampoco se escapa de las críticas: estas son las reseñas que los turistas más «haters» dejan sobre Asturias

Está claro: ni todas las estrellas brillan en el universo de internet ni el paraíso se escapa de las críticas. Este verano, Asturias, paraíso natural por excelencia, ha vuelto a colgar el cartel de completo, seduciendo a miles de visitantes con sus espectaculares paisajes, su impresionante costa y su deliciosa gastronomía. La mayoría de los turistas, satisfechos, se deshacen en elogios en la red, pero en el inmenso mar de opiniones que se pueden encontrar en foros y blogs, siempre hay quien encuentra motivos para la queja, ...
| etiquetas: asturias , turismo , masificacion , quejas , coñoquenosecabecontantagente
No veo lógico tener que pedir hora para ver Gulpiguri (coño, que es un puto agujero) que como curiosidad vale, pero tampoco pasa nada si no lo ves. O tener que pedir hora para visitar la Praia as Catedrais (en Lugo) ... que es una playa ... ¿cómo no puede caber la gente? Lo de Covadonga y los Lagos, lo siento mucho, pero ya había cola de moros para subir en tiempos de Pelayo y había que apartarlos a morrilazos.
El Principado es muy chuli .. pero es pequeño y cabe la gente que cabe. Así que fodechinchos, mejor id a Murcia donde vais a estar como pez en el agua.