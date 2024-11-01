Parábola del juez Peinado y el inspector Javert

El último movimiento de Juan Carlos Peinado acaba de salir del horno: un paquete de querellas contra un puñado de periodistas, tertulianos y políticos de izquierdas. El juez Peinado está encabronado, quién lo desencabronará, el desencabronador que lo desensabrone buen desencabronador será. ¿Será delito esta versión satírico-festiva del viejo trabalenguas infantil del cielo enladrillado? No es difícil imaginar al juez personal de Begoña Gómez sentado esta mañana de septiembre en su sillón favorito leyendo la prensa enemiga en busca de nuevos....