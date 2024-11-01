edición general
Parábola del juez Peinado y el inspector Javert

El último movimiento de Juan Carlos Peinado acaba de salir del horno: un paquete de querellas contra un puñado de periodistas, tertulianos y políticos de izquierdas. El juez Peinado está encabronado, quién lo desencabronará, el desencabronador que lo desensabrone buen desencabronador será. ¿Será delito esta versión satírico-festiva del viejo trabalenguas infantil del cielo enladrillado? No es difícil imaginar al juez personal de Begoña Gómez sentado esta mañana de septiembre en su sillón favorito leyendo la prensa enemiga en busca de nuevos....

Que se vayan preparando todos ellos porque les espera un buen calvario: no es probable que las querellas tengan demasiado recorrido penal, pero quizá eso es lo de menos: probablemente Peinado no pretenda tanto ganar como atosigar, indagar, interrogar, husmear, inquietar: marcar territorio.

Para eso está ahí,hacer el trabajo sucio para quien todos sabemos...y lo hace muy requetebién. :clap:
Recuerda al Modus operandi del novio de la guapísima presidenta de Madrid/España
Cómo de inútil tiene que ser la hija para que este tipejo esté dejando la justicia por los suelos con tal de dejarla bien colocada.
