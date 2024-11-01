Un papiro de 3.300 años de antigüedad revela cómo los antiguos egipcios corregían los errores de dibujo [Eng]  

Una investigación realizada sobre un papiro de 3.300 años de antigüedad muestra que los antiguos artesanos egipcios utilizaban una especie de corrector líquido para subsanar errores artísticos. Los conservadores del Museo Fitzwilliam en Cambridge, Reino Unido, estaban preparando papiros para la exposición " Hecho en el Antiguo Egipto " de la institución cuando notaron uno en el que el contorno de un chacal había sido modificado con un líquido blanco espeso para hacer que el animal pareciera más delgado.
