El papel de Trump en la guerra en Gaza como gran aliado de Israel  

A dos años del ataque de Hamás en Israel y de la posterior ofensiva aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza, los familiares de las víctimas y los rehenes se mantienen a la expectativa sobre el futuro de las negociaciones entre ambos actores del conflicto y del plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. El fin de la guerra en Gaza fue uno de los puntos centrales de la campaña de Trump. Nuestra corresponsal, Natalia Cabrera, amplió la información.