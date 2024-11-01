edición general
Qué papel juega realmente Venezuela en el narcotráfico y cómo se compara al de México y Colombia, los países a los que Trump advirtió tras la captura de Maduro

Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico. México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y carteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región. ¿Cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?

Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Siempre podemos preguntar al condenado a 45 años por narcotrafico y que Trump indulto hace nada
#5 capitan.meneito
Quee además de petroleo, los yankis quieren coca.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Ni narcotráfico ni democracia ni niño muerto.
Las multinacionales petroleras useñas le tienen ganas a Venezuela desde que cayó Caldera y llego Chávez.
Esto lo han intentado muchas veces por activa y por pasiva, pero con Hugo Chávez no pudieron.
Ahora Trump, que está como una regadera, ha aprovechado que Maduro no es Chávez y ha hecho lo que las petroleras que le financian le han ordenado sin pensar en las consecuencias (que las va a haber) para USA y occidente en general.
#3 PerritaPiloto
El problema de Estados Unidos con la droga es de demanda, no de oferta. Son unos adictos a la cocaína. Su sistema de salud vuelve a la gente adictas a los opioide. Y esos opioides sintéticos en muchos casos son made in USA.
#2 sarri
Ojo que en Groenlandia tienen mucha nieve que estos tres, que se preparen.
#1 Barriales
Mil veces menor que el que juegan los gringos.
sotillo #4 sotillo
#1 Además esto es un invento de Trump y sus payasos
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#4 "¿Esto va más allá de las drogas?"
Que aún haya que analizar esto es lamentable, y una muestra más de lo infantilizada y estupidizada que está la gente, en la sociedad occidental. No es que vaya "mas alla de las drogas", es que las drogas nunca han tenido nada que ver.
