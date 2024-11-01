Qué papel juega realmente Venezuela en el narcotráfico y cómo se compara al de México y Colombia, los países a los que Trump advirtió tras la captura de Maduro

Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico. México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y carteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región. ¿Cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?