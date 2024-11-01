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El papel determinante de la URSS en la victoria sobre el nazismo

El papel determinante de la URSS en la victoria sobre el nazismo

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desempeñó un papel crucial y determinante en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Su contribución, tanto en términos de sacrificio humano como de esfuerzos militares, fue esencial para poner fin a la amenaza del Tercer Reich y sus aliados. Desde entonces, el 9 de mayo se celebra como el Día de la Victoria, una fecha que conmemora la rendición incondicional de la Alemania nazi ante la URSS y el reconocimiento especial al heroísmo soviético.

| etiquetas: papel , urss , victoria , nazismo , tercer reich
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13 comentarios
15 3 1 K 176 cultura
ehizabai #5 ehizabai
4 de cada 5 soldados alemanes muertos durante la guerra murieron en el frente oriental.
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#6 tierramar *
En la II guerra mundial murieron entre 70 y 85 millones de personas, lo que representa alrededor del 3 % de la población mundial .
Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
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LinternaGorri #7 LinternaGorri
Si no fuera por zelensky, en españa hablaríamos ruso. Si no fuera por Trumps, hablaríamos alemán. Si no fuera por Churchill, en usa hablarían francés. Si no fuera por la urss, sólo hablarían aquellos que no hubieran sido extermenidos por pensar o ser diferentes.

No sé que nos pasa con los idiomas, porque se nos dice que los odiemos tanto, pero luego todos hablamos inglés pese a que no hay ningún país anglosajón en la UE.
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#11 unocualquierax
#7
En Irlanda y Malta, el inglés es lengua oficial.
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Asimismov #12 Asimismov
#11
En Irlanda y Malta, el inglés es segunda lengua oficial, como en España y otros muchos países.
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#8 ezabarte
El ejército rojo conquistó Berlín, y los nazis se rindieron. Y ya.
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#9 tierramar
En la cultura colectiva ha quedado la versión de Hollywood, y no la Historia real. Es un ejemplo paradigmatico de la influencia de las peliculas, de los medios en la constitución de la realidad. La realidad es que la URSS fue decisiva. Y la versión de Hollywood ha ido más allá, presentando a los rusos como unos brutos con malas intenciones; mientras era y es EEUU, el pais que más paises ha destruido, invadido, y más muertes ha producido en la historia de la humanidad, pero los medios han dibujado a Rusia y China como los malos , y a EEUU como héroes, y en la cultura popular de occidente es la version que prima. Recomendación: intenten no ver peliculas ni series americanas
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#1 casicasi
Pues a mi me han dicho en tiktok que fue gracias a George Clooney.
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Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
#1 eso te pasa por fundamentar tu educación en tiktok.
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Doisneau #4 Doisneau
#1 Siempre que sale este tema pienso en este grafico:  media
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#10 mam23
#4 seguro que hay otro grafico que aumenta el papel de la resistencia francesa a lo largo de las décadas.
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anarion321 #13 anarion321
El papel de todos los aliados fue determinante.

Sin todas las ayudas de EEUU y Reino Unido a la URSS, esta habría caído por ejemplo.
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Tito_Keith #3 Tito_Keith
Hay mucha gente que lo niega, Es un buen detector de ignorantes y te puede ahorrar mucho tiempo debatiendo con estos
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menéame