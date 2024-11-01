El papel determinante de la URSS en la victoria sobre el nazismo

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desempeñó un papel crucial y determinante en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Su contribución, tanto en términos de sacrificio humano como de esfuerzos militares, fue esencial para poner fin a la amenaza del Tercer Reich y sus aliados. Desde entonces, el 9 de mayo se celebra como el Día de la Victoria, una fecha que conmemora la rendición incondicional de la Alemania nazi ante la URSS y el reconocimiento especial al heroísmo soviético.
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Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
No sé que nos pasa con los idiomas, porque se nos dice que los odiemos tanto, pero luego todos hablamos inglés pese a que no hay ningún país anglosajón en la UE.
En Irlanda y Malta, el inglés es lengua oficial.
En Irlanda y Malta, el inglés es segunda lengua oficial, como en España y otros muchos países.
Sin todas las ayudas de EEUU y Reino Unido a la URSS, esta habría caído por ejemplo.