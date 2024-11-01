·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7352
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5418
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4856
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4301
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
3710
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
565
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana
422
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»
345
Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona
351
El Parlamento de Israel vota a favor de la anexión de Cisjordania
335
LaLiga envía "advertencias" a pequeños comercios que se quejan por ser bloqueados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
54
clics
Papas al ayuso (videoreceta)
Hoy vamos a preparar un plato muy castizo, muy madrileño. Para preparar unas patatas al ayuso necesitaremos dos patatas y muchos huevos.
|
etiquetas
:
receta
,
videoreceta
,
ayuso
,
patata
,
huevos
1
1
3
K
6
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
3
K
6
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cuñado
La versión Blackrock de este plato no lleva huevos en absoluto.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente