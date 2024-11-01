edición general
El papa se reunirá este jueves en el Vaticano con el presidente de Israel

Leon XIV ha pedido en varias ocasiones 'el cese inmediato de la barbarie' en Gaza

Pertinax
Que le detenga la Guardia Suiza.
Dene
#1 le deberían detener los carabineros en el aeropuerto
tsukamoto
#2 como reza el refranero: "muerto el perro se acabo la rabia", por tanto, mejor que le pegaran un tiro. Sin mas
Sandman
#4 El problema es que Mileikowsky no es el perro y todo Israel está infectado por la rabia.
javibaz
#3 fino, muy fino.
Milmariposas
Para mí, tiene cero credibilidad. También recibió en audiencia oficial a Salvini y a su hija hace unos días. Un divorciado... :roll:

www.editorialedomani.it/politica/italia/salvini-incontro-papa-leone-xi

Y también recibió a la Melones (separada del padre de su hija -nunca se casaron-)
angelitoMagno
Que soso el papa nuevo, Francisco daba un par de titulares a la semana, a este tipo parece que lo hubieran elegido por ser el más discreto y calladito que tenían.
