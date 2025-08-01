·
El Papa León XIV proclamará santa a la misionera María Troncatti
La misionera salesiana, será proclamada santa por el Papa León XIV el próximo 19 de octubre, domingo en que la Iglesia universal celebra la Jornada Mundial de las Misiones.
#2
Rogue
La semana que viene hará santo a Netanyahu
0
K
8
#1
Lusco2
"Acompañada por el obispo misionero Domenico Comin, ella y otras dos monjas llegaron a la selva amazónica, en pleno territorio indígena Shuar. "
Esos son los jíbaros
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Esos son los jíbaros