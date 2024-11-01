Paneles solares que funcionan cuando llueve: la tecnología que genera energía con gotas

Un grupo de investigadores ha desarrollado paneles que no solo dependen de la radiación solar, sino que utilizan nanogeneradores triboeléctricos para captar la energía del impacto de las gotas de lluvia. Un avance clave para zonas con climas nublados donde la fotovoltaica tradicional pierde eficiencia.
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Ya lo hicimos cuando enviamos a Feijóo a Madrid, pero en aquella ocasión no fue para impedir la salida, sino la entrada.
Pues bien, un equipo de investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ha estado trabajando para solucionar este problema. Han desarrollado una tecnología que utiliza la lluvia para generar electricidad.
Es como si en Groenlandia innovaran en congeladores que aprovechan el calor o en Mauritania desarrollaran nuevas estufas que aprovechan el frío.
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