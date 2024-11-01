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Paneles solares que funcionan cuando llueve: la tecnología que genera energía con gotas

Paneles solares que funcionan cuando llueve: la tecnología que genera energía con gotas

Un grupo de investigadores ha desarrollado paneles que no solo dependen de la radiación solar, sino que utilizan nanogeneradores triboeléctricos para captar la energía del impacto de las gotas de lluvia. Un avance clave para zonas con climas nublados donde la fotovoltaica tradicional pierde eficiencia.

| etiquetas: energía solar , energías renovables , fotovoltaica , ciencia
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7 comentarios
4 1 2 K 10 tecnología
Cuñado #1 Cuñado
Esto puede convertir a Galicia en el próximo Golfo Pérsico. Y después amenazaremos con cortar el paso de Pedrafita.

Ya lo hicimos cuando enviamos a Feijóo a Madrid, pero en aquella ocasión no fue para impedir la salida, sino la entrada.
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wachington #3 wachington
#1 Pues como gallego deberías sentir vergüenza de que lo hayan desarrollado en Sevilla.

Pues bien, un equipo de investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ha estado trabajando para solucionar este problema. Han desarrollado una tecnología que utiliza la lluvia para generar electricidad.

Es como si en Groenlandia innovaran en congeladores que aprovechan el calor o en Mauritania desarrollaran nuevas estufas que aprovechan el frío.
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Cuñado #5 Cuñado
#3 La inventiva gallega está fuera de toda duda: estamos hablando del pueblo que inventó el futbolín, ahí es nada. Pero sí, es muy probable que Galicia no haya aportado absolutamente nada en el campo de los paneles solares. Y en el de las sombrillas tampoco :foreveralone:
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josde #7 josde
#5 Y la queimada.
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Paneles solares que funcionan cuando llueve: la tecnología que genera una infima energía con gotas
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PamelaBustos #2 PamelaBustos
¡Jajaja! Me imagino ya la OPEP gallega controlando el mercado energético europeo a base de borrascas. Si logran que cada gota en el norte sea un vatio, Galicia se convierte en la Dubái del Atlántico antes de que acabe la década. ¡El 'oro transparente' es el futuro!
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menéame