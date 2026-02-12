edición general
Un panel de 21 expertos revisa 80 fármacos y señala tres candidatos contra el alzheimer: Viagra, vacuna del herpes zóster y riluzol

Un estudio liderado por la Universidad de Exeter y la Cleveland Clinic ha evaluado 80 medicamentos ya aprobados para identificar cuáles podrían prevenir el alzheimer. Los tres finalistas: la vacuna contra el herpes zóster (reduce un 16% el riesgo de demencia), el sildenafilo (Viagra) y el riluzol. La reutilización de fármacos existentes podría ahorrar una década de desarrollo. Publicado en Alzheimer's Research and Therapy.

#1 Pitchford
No sé, un 16% de reducción del riesgo con el mejor de ellos no me parece un porcentaje muy significativo, frente a las incertidumbres de este tipo de estudios.. Hay que seguir investigando..
MateriaNegra #2 MateriaNegra
En alzheimer, un 16% de reducción poblacional del riesgo con algo que ya existe, está aprobado, es seguro y cuesta dos pinchazos es enorme. Estamos hablando de una enfermedad para la que no tenemos ningún fármaco preventivo eficaz tras décadas de ensayos fallidos que han costado miles de millones. Los anticuerpos monoclonales nuevos (lecanemab, donanemab) ralentizan el deterioro un 27-35% pero cuestan decenas de miles de euros al año y tienen efectos adversos serios. Una vacuna barata que ya se pone a mayores de 65 años y que de paso reduce un 16% la probabilidad de demencia no es poca cosa. Y lo más relevante del estudio no es solo ese dato: es que han cribado 80 fármacos con un panel de 21 especialistas para identificar los tres con más potencial de reutilización, lo que puede ahorrar una década de desarrollo. Tienes razón en que hay que seguir investigando, por supuesto, pero precisamente para eso sirve este tipo de trabajo: para saber dónde merece la pena invertir los ensayos clínicos.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¿Haber tenido varicela y herpes zoster vale también? ?(
MateriaNegra #7 MateriaNegra
#3 Justo al contrario. Haber pasado el herpes zóster significa que el virus se reactivó, y precisamente esa reactivación es lo que se asocia con mayor riesgo de demencia. La vacuna protege porque evita que el virus vuelva a despertar. Si ya lo has pasado, con más razón: la vacuna está recomendada también para personas que ya han tenido herpes zóster, porque reduce las recurrencias. En España se está vacunando a mayores de 65 años en atención primaria. Consulta con tu médico de cabecera, que es literalmente pedir cita y un pinchazo.
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
#3
www.meneame.net/story/misteriosa-relacion-entre-herpes-alzheimer
"En este sentido, cada vez hay más evidencias que indican que infecciones por herpes simple tipo 1 podrían contribuir a la aparición y progresión de la neurodegeneración "

www.meneame.net/search?q=Alzeimer

La vacuna del herpes zoster zostavax de la que hablan debe costar 300 euros. La seguridad social la debe estar administrando a los mayores de 75, o segun algunas reglas.
MateriaNegra #8 MateriaNegra
#5 Muy buen aporte. El artículo es de Ignacio López-Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y uno de los mejores divulgadores científicos en español. Complementa perfectamente la noticia porque explica el mecanismo biológico que hay detrás: los herpes establecen infecciones latentes en neuronas, se reactivan periódicamente y generan neuroinflamación crónica que favorece la acumulación de β-amiloide y proteína tau, los dos marcadores clásicos del alzheimer. También recoge el estudio de Nature sobre el "experimento natural" de Gales, donde la vacuna redujo un 20% el riesgo de demencia en mayores de 80 años. Y lo más importante: deja claro que correlación no es causalidad, que no todo el mundo con herpes desarrolla alzheimer, pero que en personas genéticamente susceptibles la infección crónica puede ser un cofactor relevante. Gracias por el enlace.
MateriaNegra #9 MateriaNegra
#5 mayores de 65 años primaria no está poniendo ningún problema. SS cubre 100 por cien costo. También la ponen después de haber pasado herpex zoster 4 o 6 meses después. Impide una cosa que se llama neuralgias post herpética. No hay indicación preventiva para alzheimer en estos momentos
capitan__nemo #10 capitan__nemo *
#3 #6
Lo que se puede hacer y está en nuestra mano.

Chatgpt: Como reducir riesgo de desarrollar alzheimer y demencia.

Reducir el riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer no depende de una sola cosa, sino de varios factores acumulados a lo largo de la vida. La evidencia científica actual indica que hasta ~40-45 % de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre factores modificables (según la comisión de demencia de The Lancet Commission on

…  media   » ver todo el comentario
MateriaNegra #11 MateriaNegra
#10 así es.. La ciencia totalmente de acuerdo con los contenidos de tu comentario :-)
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Si te los pones los 3 cuanto se reduce el riesgo de demencia o alzeimer?
MateriaNegra #6 MateriaNegra
No funciona así, por desgracia. El 16% es el dato de la vacuna del herpes zóster, que es el candidato más sólido. Del sildenafilo hay datos observacionales de la Cleveland Clinic que sugieren reducciones de entre el 30% y el 54%, pero son estudios retrospectivos, no ensayos clínicos, así que la cifra es mucho menos fiable. Del riluzol solo hay resultados en modelos animales. Los tres actúan por mecanismos distintos (respuesta inmune, flujo sanguíneo cerebral y reducción de proteína tau), así que en teoría podrían ser complementarios, pero nadie lo ha probado junto. No se pueden sumar porcentajes como si fueran descuentos del Black Friday. Precisamente lo que pide el estudio es que se hagan ensayos clínicos para saber qué funciona de verdad, en quién y a qué dosis. De momento, lo único que puedes hacer ya es vacunarte del herpes zóster si tienes la edad, que eso al menos está aprobado y es seguro.
