Un panel de 21 expertos revisa 80 fármacos y señala tres candidatos contra el alzheimer: Viagra, vacuna del herpes zóster y riluzol

Un estudio liderado por la Universidad de Exeter y la Cleveland Clinic ha evaluado 80 medicamentos ya aprobados para identificar cuáles podrían prevenir el alzheimer. Los tres finalistas: la vacuna contra el herpes zóster (reduce un 16% el riesgo de demencia), el sildenafilo (Viagra) y el riluzol. La reutilización de fármacos existentes podría ahorrar una década de desarrollo. Publicado en Alzheimer's Research and Therapy.