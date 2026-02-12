Un panel de 21 expertos revisa 80 fármacos y señala tres candidatos contra el alzheimer: Viagra, vacuna del herpes zóster y riluzol

Un estudio liderado por la Universidad de Exeter y la Cleveland Clinic ha evaluado 80 medicamentos ya aprobados para identificar cuáles podrían prevenir el alzheimer. Los tres finalistas: la vacuna contra el herpes zóster (reduce un 16% el riesgo de demencia), el sildenafilo (Viagra) y el riluzol. La reutilización de fármacos existentes podría ahorrar una década de desarrollo. Publicado en Alzheimer's Research and Therapy.
"En este sentido, cada vez hay más evidencias que indican que infecciones por herpes simple tipo 1 podrían contribuir a la aparición y progresión de la neurodegeneración "
La vacuna del herpes zoster zostavax de la que hablan debe costar 300 euros. La seguridad social la debe estar administrando a los mayores de 75, o segun algunas reglas.
Lo que se puede hacer y está en nuestra mano.
Chatgpt: Como reducir riesgo de desarrollar alzheimer y demencia.
Reducir el riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer no depende de una sola cosa, sino de varios factores acumulados a lo largo de la vida. La evidencia científica actual indica que hasta ~40-45 % de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre factores modificables (según la comisión de demencia de The Lancet Commission on
