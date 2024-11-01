Por qué Panamá es el único país de América Latina que no reconoce al Estado palestino

En el escenario internacional, los consensos rara vez son unánimes. Sin embargo, hay ocasiones en las que la casi totalidad de los países avanza en una misma dirección, y la excepción se vuelve especialmente visible. En un marcado contraste con el resto de América Latina, Panamá es el único país de la región que no reconoce el Estado Palestino. Después de que México rompiera este año con su principio de neutralidad diplomática -basado en lo que se conoce como la doctrina Estrada- y se adhiriera a la solución de los dos Estados, uno palestino
" [...] el rechazo del senado colombiano al tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos sirven de detonante para un nuevo movimiento separatista [...]
Según algunos historiadores, el político istmeño José Agustín Arango conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana, y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá [...]"
