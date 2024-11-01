Palestina antes y después de Israel

Durante más de cuatro siglos, el territorio que hoy identificamos como Palestina formó parte del Imperio otomano. Desde 1516 hasta 1917, no existió allí un Estado independiente ni un proyecto político autónomo que reclamara soberanía territorial propia. El orden imperial otomano no se organizaba según el principio moderno de nación. Era una estructura multinacional, multilingüe y multirreligiosa en la que la lealtad política se dirigía al sultán y donde las comunidades religiosas —musulmanes, cristianos y judíos— estaban reconocidas jurídicamen