edición general
19 meneos
159 clics
Palestina antes y después de Israel

Palestina antes y después de Israel

Durante más de cuatro siglos, el territorio que hoy identificamos como Palestina formó parte del Imperio otomano. Desde 1516 hasta 1917, no existió allí un Estado independiente ni un proyecto político autónomo que reclamara soberanía territorial propia. El orden imperial otomano no se organizaba según el principio moderno de nación. Era una estructura multinacional, multilingüe y multirreligiosa en la que la lealtad política se dirigía al sultán y donde las comunidades religiosas —musulmanes, cristianos y judíos— estaban reconocidas jurídicamen

| etiquetas: palestina , israel , historia
14 5 0 K 312 Palestina
3 comentarios
14 5 0 K 312 Palestina
cosmonauta #1 cosmonauta
Gran meneo!
1 K 35
ehizabai #2 ehizabai
Ilan Pappé tiene un libro muy documentado sobre el tema, Historia de la Palestina moderna. Muy recomendable.
0 K 10
ElBeaver #3 ElBeaver
La trata de esclavos, la creación de eunucos y su papel social fueron componentes fundamentales y complejos del Imperio Otomano, abarcando desde el siglo XIV hasta principios del XX. Los eunucos, hombres castrados, alcanzaron altos niveles de poder y privilegio, especialmente en la custodia del harén imperial, a pesar de ser considerados socialmente como seres inferiores o sin género.

la Trata de Esclavos y la Castración
Origen de los esclavos: La mayoría de los esclavos masculinos y…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame