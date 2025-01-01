edición general
Palantir ya vale más que Coca-Cola con la décima parte de ingresos. Wall Street ha perdido la cabeza con la IA

El gigante de análisis de datos se está disparando tras unos resultados que invitan a pensar si estamos ante una enorme burbuja especulativa

themarquesito #1 themarquesito *
Wall Street no ha perdido la cabeza con la IA, Wall Street se ha dado cuenta del descomunal poder que tiene ahora Palantir en EE.UU. Aquí podéis leer más sobre la empresa de Peter Thiel
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 Palantir estaba infravalorada, como herramienta de seguimiento, búsqueda y espionaje es el sueño húmedo de cualquier gobierno fascista y autoritario
#3 BloodStar
Éste hilo explica bien porqué vale eso en bolsa:
Mikhail #4 Mikhail
¡Qué bonito es vivir en una democracia! >:-(
#6 bartolin
Que se compre un peine de nácar el tío ese de la foto, que dinero tendrá para hacerlo.....de verdad, a quien le importan los detalles sobre democracia, libertades, cotizaciones bursátiles...... estoy harto de los comentarios superficiales en los mensaje, cada vez hay menos nivel....
CheliO_oS #5 CheliO_oS
Se está llenando el mundo de Lex Luthors, lo que no tenemos son supermanes.
