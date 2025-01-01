·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7271
clics
El vídeo de los bañistas de Granada que retienen a los inmigrantes desembarcados
3893
clics
La televisión India ridiculiza a la Casa Blanca [ENG]
4030
clics
El peso argentino se hunde y un Milei desesperado culpa a todo el mundo menos a él mismo
3109
clics
No, Thanks! Una app para consumir con conciencia
3694
clics
Un vistazo a la guarida de Jeffrey Epstein en Manhattan (Eng)
más votadas
467
Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra
480
La guardia civil detiene, esposa y ficha a tres representantes de CCOO de Madrid por ejercer sus derechos fundamentales
337
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
476
Científicos del CERN exigen el fin de la cooperación con Israel [ENG]
618
El Gobierno aparca la compra de cazas F-35 estadounidenses y busca alternativas europeas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
40
clics
Palantir ya vale más que Coca-Cola con la décima parte de ingresos. Wall Street ha perdido la cabeza con la IA
El gigante de análisis de datos se está disparando tras unos resultados que invitan a pensar si estamos ante una enorme burbuja especulativa
|
etiquetas
:
burbuja
,
ia
,
especulación
,
ia
10
3
0
K
186
tecnología
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
186
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
*
Wall Street no ha perdido la cabeza con la IA, Wall Street se ha dado cuenta del descomunal poder que tiene ahora Palantir en EE.UU. Aquí podéis leer más sobre la empresa de Peter Thiel
www.meneame.net/story/empresa-mas-peligrosa-estados-unidos
www.meneame.net/story/palantir-eeuu-base-datos-viviente-mas-grande-his
4
K
60
#2
Verdaderofalso
#1
Palantir estaba infravalorada, como herramienta de seguimiento, búsqueda y espionaje es el sueño húmedo de cualquier gobierno fascista y autoritario
4
K
65
#3
BloodStar
Éste hilo explica bien porqué vale eso en bolsa:
x.com/Slothenater/status/1949801204562747536
1
K
10
#4
Mikhail
¡Qué bonito es vivir en una democracia!
0
K
8
#6
bartolin
Que se compre un peine de nácar el tío ese de la foto, que dinero tendrá para hacerlo.....de verdad, a quien le importan los detalles sobre democracia, libertades, cotizaciones bursátiles...... estoy harto de los comentarios superficiales en los mensaje, cada vez hay menos nivel....
0
K
7
#5
CheliO_oS
Se está llenando el mundo de Lex Luthors, lo que no tenemos son supermanes.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/empresa-mas-peligrosa-estados-unidos
www.meneame.net/story/palantir-eeuu-base-datos-viviente-mas-grande-his
x.com/Slothenater/status/1949801204562747536