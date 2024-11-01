edición general
Palantir defiende su colaboración con el ICE ante su personal tras el asesinato de Alex Pretti [EN]

«En mi opinión, ICE son los malos. No me enorgullece que la empresa para la que disfruto tanto trabajando forme parte de esto», escribió un trabajador en Slack. Después de que agentes federales dispararan y mataran al enfermero Alex Pretti, de Minneapolis, el sábado, los trabajadores de Palantir presionaron a la dirección para obtener respuestas sobre el trabajo de la empresa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y muchos cuestionaron si Palantir debería estar involucrada con la agencia. La direcci

2 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No esperaba menos
nihil #2 nihil
Estos son los que hay que temer y a los que hay que considerar el embrión del nuevo totalitarismo
