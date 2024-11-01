edición general
Intento de atentando en el Palacio Legislativo de San Lázaro (México 2001) [EN]

El 10 de octubre de 2001, dos terroristas israelíes[7], uno de ellos con doble nacionalidad mexicana, fueron detenidos tras comportarse de forma extraña y no identificarse adecuadamente cuando se les solicitó[7][8][9][10][11][12]. [13] Más tarde se descubrió que llevaban pasaportes pakistaníes falsos, armas de fuego y explosivos, y se identificó que eran antiguos miembros de las Fuerzas Especiales israelíes.[9][14][15][7][13] Los hombres fueron puestos en libertad tras la mediación de las autoridades israelíes

TooBased #1 TooBased *
Curiosamente, en la versión en español de la Wikipedia cada vez quitan más información al respecto.

Han intentado ocultar tanto el hecho que sólo se encuentra en páginas archivadas del gobierno y alguna nota suelta de algún diario.

Fuentes:
web.archive.org/web/20011123125618/http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol0
web.archive.org/web/20150529195536/http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol0;   » ver todo el comentario
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Te he quitado Wikipedia del titular para seguir las normas. Un saludo #0
TooBased #3 TooBased
#2 ¿En qué lugar de las normas dice que no se puede poner la fuente en el titular? Un saludo
TooBased #5 TooBased
#4 Gracias {0x1f44d}
