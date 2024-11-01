Intento de atentando en el Palacio Legislativo de San Lázaro (México 2001) [EN]

El 10 de octubre de 2001, dos terroristas israelíes[7], uno de ellos con doble nacionalidad mexicana, fueron detenidos tras comportarse de forma extraña y no identificarse adecuadamente cuando se les solicitó[7][8][9][10][11][12]. [13] Más tarde se descubrió que llevaban pasaportes pakistaníes falsos, armas de fuego y explosivos, y se identificó que eran antiguos miembros de las Fuerzas Especiales israelíes.[9][14][15][7][13] Los hombres fueron puestos en libertad tras la mediación de las autoridades israelíes
| etiquetas: palacio legislativo , san lázaro , méxico , atentado , israel , 2001
Han intentado ocultar tanto el hecho que sólo se encuentra en páginas archivadas del gobierno y alguna nota suelta de algún diario.
Fuentes:
web.archive.org/web/20011123125618/http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol0
web.archive.org/web/20150529195536/http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol0; » ver todo el comentario
en.wikipedia.org/wiki/2001_Mexican_Chamber_of_Deputies_bombing_attempt