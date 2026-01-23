Las palabras vacías de Carney en Davos como tapadera de la barbarie occidental [en]

El discurso de Carney destaca la farsa del orden basado en normas. Que normas comerciales y derecho internacional se aplican de forma asimétrica. «Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera». Sin embargo, el fondo de su discurso es un llamamiento a fortalecer el neoliberalismo con el pretexto de combatir el fascismo —ese neoliberalismo que ha llevado al orden internacional imperialista al que Carney dice oponerse.