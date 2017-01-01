edición general
Las palabras de Ayuso sobre las vacaciones en 2017 la retratan este verano, ausente en Miami

La presidenta presumió de no tomarse vacaciones como militante en 2017 por su dedicación al PP, pero ahora no ha estado presente ante el incendio de Tres Cantos, Con Madrid bajo una capa de humo debido al brote de incendios forestales que han quemado 2.000 de hectáreas de terreno solo en la localidad de Tres Cantos, la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por estar de vacaciones en Miami se ha puesto de relieve.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Bajo este contexto, cabe recordar que, en 2017, Ayuso presumió de no haber tomado vacaciones como militante del Partido Popular. “Yo como militante me he quedado sin vacaciones de verano, sin puentes ni festivos miles de veces. Y encantada de hacerlo”, remarcó a través de la entonces conocida Twitter en respuesta a críticas por la celebración de un Congreso durante un puente bajo el Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes, su antecesora en el cargo. Este miércoles se ha originado un segundo incendio en Torrelodones y ella sigue sin volver.
Asimismov #5 Asimismov
Cuando se las pagaba ella, podía prescindir de las vacaciones, ahora que se las pagamos nosotros se va bien lejos, con su churri.
No entiendes nada John Nieve.
Apotropeo #3 Apotropeo
Cómo " militante" no se tomaba vacaciones, pero ahora que es la capo hace lo que le sale del higo.
#6 Jacusse
Soy el único que piensa que es mejor para todos que políticos como ella estén de vacaciones y que se vea expresamente que no van a trabajar durante ese periodo?

Por muchos motivos... Empezando porque es el ejemplo (como cuando se tomó Pablo Iglesias su permiso de paternidad) necesario para su público fiel.

Y, segundo, porque es tan inútil que estamos mejor con ella lejos de la toma de decisiones. Pero eso ya es secundario.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
¿Y que podría haber hecho en el incendio? ¿Ponerse a apagar el fuego? ¿Sustituir al mando técnico para ponerse ella en su lugar?

Está de vacaciones, pues está de vacaciones. Los derechos laborales lo son para todos.
#7 Suleiman
Si es lo que quieren, pues que la disfruten, vende mas el odio que el raciocinio.
tremebundo #9 tremebundo
Lo de “necesario para su público fiel” te ha estropeado el comentario.
moco36 #2 moco36
Cuando pones a tontos con altavoz en un cargo de tal magnitud, tienes lo que se espera de un tonto.
camvalf #4 camvalf
Según Tvmadrid esta de viaje institucional para captar profesores para las universidades madrileña, eso si presupuesto apenas les da, pero ella se va en verano a Miami a "captar" profesores, eso si se lleva al churri por si por la noche el calor aprieta.
