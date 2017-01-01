Las palabras de Ayuso sobre las vacaciones en 2017 la retratan este verano, ausente en Miami

La presidenta presumió de no tomarse vacaciones como militante en 2017 por su dedicación al PP, pero ahora no ha estado presente ante el incendio de Tres Cantos, Con Madrid bajo una capa de humo debido al brote de incendios forestales que han quemado 2.000 de hectáreas de terreno solo en la localidad de Tres Cantos, la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por estar de vacaciones en Miami se ha puesto de relieve.