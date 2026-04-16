Países Bajos activará la primera fase del plan de crisis energética, según informa ANP

El gobierno neerlandés activará este lunes la primera fase de un plan de crisis energética, según informó el sábado la agencia de noticias holandesa ANP, citando fuentes gubernamentales. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo activa este protocolo, diseñado durante la crisis energética desencadenada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. La activación de la primera etapa implica que los mercados de combustibles presentan distorsiones, aunque sin desabastecimientos inmediatos. En esta fase, se realizará un ...