edición general
9 meneos
17 clics

El País retira la querella contra Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos de sus periodistas

Esta determinación llega después de que el 3 de marzo, hace menos de un mes, la Audiencia de Madrid se opusiese al archivo de la causa dictaminado por el juzgado de instrucción, reabriese la investigación imputando a Rodríguez y atendiese favorablemente los recursos presentados por el PSOE y el propio diario. ElPlural.com se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de El País, encargados del asunto, sin obtener respuesta a la hora de publicación de este artículo

| etiquetas: el país , querella , miguel ángel rodríguez
7 2 0 K 83 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 83 actualidad
makinavaja #3 makinavaja
Ya han recibido la llamada telefónica preceptiva de los accionistas mayoritarios... :-D :-D
2 K 46
Kantinero #2 Kantinero
El País, esperamos una explicación...
1 K 23
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Pa'tras!
0 K 20

menéame