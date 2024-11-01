El País retira la querella contra Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos de sus periodistas

Esta determinación llega después de que el 3 de marzo, hace menos de un mes, la Audiencia de Madrid se opusiese al archivo de la causa dictaminado por el juzgado de instrucción, reabriese la investigación imputando a Rodríguez y atendiese favorablemente los recursos presentados por el PSOE y el propio diario. ElPlural.com se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de El País, encargados del asunto, sin obtener respuesta a la hora de publicación de este artículo