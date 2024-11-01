País de la OTAN arremete contra la "descabellada" burocracia de Bruselas

"Señor comisario, ¿acaso no estaba usted en el trabajo? ¿No estaba en la Comisión Europea cuando esta presentó la descabellada propuesta ideológica que finalmente fue aprobada?", se indignó el primer ministro eslovaco.
| etiquetas: crítica , otan , burocracia , ue , robert fico , presidente , eslovaquia
Relacionada: actualidad.rt.com/actualidad/584226-rusia-fico-piernas-futuro
La excusa es la guerra de Ucrania. Pero parece que cortar lazos comerciales no tiene nada que ver con genocidios como el de Gaza, invadir un país y secuestrar a su presidente (Venezuela) o amenazar a un país socio y miembro de la OTAN con invadir Groelandia y arrebatar ese territorio a Dinamarca.
China si que planeo con antelacion, por eso sacan a lo bestia paneles solares, centrales eolicas y demas.
China ha inaugurado mas centrales nucleares que casi el resto de paises juntos
actualidad-rt.com/actualidad/584595-fico-condena-severamente-comisario
esrt.site/actualidad/584595-fico-condena-severamente-comisario
Ahora prácticamente solo a EEUU
Tambíen Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS PRESCINDIR DEL GAS Y EL PETRÓLEO RUSOS¡¡! ¿¿¿POR QUÉ OS OBCECÁIS EN DETALLITOS SIN IMPORTANCIA COMO LAS MASACRES, VIOLACIONES Y ASESINATOS COMETIDAS POR RUSIA EN UCRANIA??? ¡¡¡NO PASA NADA, HOMBRE!!! ¡¡¡ABAJO LA ÉTICA!!! ¡¡¡VIVA LA ECONOMÍA!!!