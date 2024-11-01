edición general
País de la OTAN arremete contra la "descabellada" burocracia de Bruselas

"Señor comisario, ¿acaso no estaba usted en el trabajo? ¿No estaba en la Comisión Europea cuando esta presentó la descabellada propuesta ideológica que finalmente fue aprobada?", se indignó el primer ministro eslovaco.

rusito #1 rusito
Europa Occidental ha pasado de ser dependiente del petróleo y gas natural ruso para ser dependiente del petróleo y gas natural que le vende Estados Unidos, un petróleo y gas natural que puede ser de origen ruso. ¡Delirante y surrealista!
Relacionada: actualidad.rt.com/actualidad/584226-rusia-fico-piernas-futuro

La excusa es la guerra de Ucrania. Pero parece que cortar lazos comerciales no tiene nada que ver con genocidios como el de Gaza, invadir un país y secuestrar a su presidente (Venezuela) o amenazar a un país socio y miembro de la OTAN con invadir Groelandia y arrebatar ese territorio a Dinamarca.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Y ambos recursos mas caros.
China si que planeo con antelacion, por eso sacan a lo bestia paneles solares, centrales eolicas y demas.
China ha inaugurado mas centrales nucleares que casi el resto de paises juntos
rusito #12 rusito
#2 La Unión Europea no tiene política energética definida. Igual te dicen que ya no dependen del petróleo ruso mientras te confiesan que le gustaria someter a rusia y apoderarse del petróleo y gas natural de Siberia.
azathothruna #13 azathothruna
#12 Diras que no tienen politica a largo plazo definida.
cocolisto #3 cocolisto
#1 #0,Yo pondría mejor éste enlace porque el que has puesto tú es inaccesible.Parece lo mismo,pero no.Yo al menos no puedo acceder.

actualidad-rt.com/actualidad/584595-fico-condena-severamente-comisario
#15 chavi
#1 Europa no era dependiente del gas Ruso. Le pidian comprar gas a cualquiera.

Ahora prácticamente solo a EEUU
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Hay que sancionar a Israel hasta en el carnet de identidad! ¡Debemos destruír la economía de los criminales sionistas!
Tambíen Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS PRESCINDIR DEL GAS Y EL PETRÓLEO RUSOS¡¡! ¿¿¿POR QUÉ OS OBCECÁIS EN DETALLITOS SIN IMPORTANCIA COMO LAS MASACRES, VIOLACIONES Y ASESINATOS COMETIDAS POR RUSIA EN UCRANIA??? ¡¡¡NO PASA NADA, HOMBRE!!! ¡¡¡ABAJO LA ÉTICA!!! ¡¡¡VIVA LA ECONOMÍA!!!
#4 endy
Según el titular Russia Today cumpliendo su misión pero la web no va así que van a tener problemas con el FSB
cocolisto #5 cocolisto
#4 No,si te parece va a cumplir la tuya.
#6 endy
suppiluliuma #8 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que Sudáfrica es un aliado vital de Occidente y que el boicot es una barbaridad que pagaremos muy cara. Un triunfo comunista sería mucho peor que cualquier Apartheid. Todo el mundo sabe que Mongela ese, o como se llame, es un terrorista, y pudrirse en la cárcel es justo lo que merece.
suppiluliuma #11 suppiluliuma
Resumen de este envío: lacayo de Putin y Trump dice... ¿a quien coño le importa lo que diga un lacayo de Putin y Trump?
#10 arreglenenlacemagico
Segun el kremlin no hay gas barato estan los mecheros a 10 euros ! por como va la economia parece que les va peor a los rusos , de hecho Alemania ya salió de la recesión , cuantos mas barcos pierden mas hablan sobre el lo mucho que les necesitamos
ElBeaver #14 ElBeaver
bulo es rt
