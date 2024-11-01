Por qué PAGAMOS por juegos de TRABAJAR  

¿Por qué nos enganchan los juegos que tratan de trabajar? Abres Steam y tienes delante la mayor biblioteca de fantasías que ha creado el ser humano jamás. Puedes ser un caballero espacial, un papucho que mata zombies o un aristócrata, pero en cambio tú vas y eliges esto. Eliges ser cajero. Y ojo que no digo que ser cajero esté mal, siempre digo que cualquier trabajo que trate de cara al público debería darte un plus, un extra automáticamente por tratar con bobitos. Pero lo preocupante es que...