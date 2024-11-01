edición general
3 meneos
28 clics
Padres bielorrusos tatúan a su bebé de un año para ganar 60 mil dólares

Padres bielorrusos tatúan a su bebé de un año para ganar 60 mil dólares  

Una pareja en Bielorrusia decidió tatuar a su hijo de apenas un año para participar en un concurso en línea que ofrecía un premio de 60 mil dólares al video más “impactante”. En el video se observa al pequeño mientras presuntamente le tatúan la palabra “Mellstroy.Game”, nombre de la plataforma que promociona el creador de contenido ruso. La madre del menor explicó que decidieron hacerlo por necesidad económica. La directora de la Liga de Internet Seguro de Rusia, Ekaterina Mizulina, anunció que presentará acciones legales contra la pareja...

| etiquetas: tatuaje , bebé , premio , bielorrusia , mellstroy , mizulina
3 0 0 K 49 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 49 actualidad
manuelpepito #5 manuelpepito
Desgraciados no muy listos intentando ser menos desgraciados
1 K 21
Connect #1 Connect
Se supone que la empresa que creó el concurso no les pagará...
0 K 13
Ferran #2 Ferran
#1 Pues entre muchas otras cosas es impactante…
0 K 12
#3 Pixmac
#1 Metieron la gamba pero bien. Tatuaron al hijo, no ganarán el premio y encima es posible que tengan problemas legales. Antes tenían problemas económicos pero ahora deberán tener mucha suerte para mantener la tutela del hijo.
1 K 31
Jakeukalane #4 Jakeukalane
¿La pareja Bielorrusia vive en Bielorrusia o en Rusia?
0 K 11

menéame