Un padre muere enterrado mientras cavaba un hoyo en la playa con sus hijos: “La arena es dos veces y media más pesada”

Los menores presenciaron todo. Los rescatadores pudieron extraerlo, pero horas más tarde falleció. Su mujer, embarazada, dará a luz en 2026. El pasado sábado, 23 de agosto, en la playa de Muriwai, a unos 40 kilómetros al noroeste de Auckland (Nueva Zelanda), un hombre identificado como Kane Watson, de 28 años, murió tras quedar sepultado bajo una duna de arena mientras cavaba un agujero junto a sus hijos, informa The New Zealand Herald.

#3 Lusco2
Según se entiende, parece que en realidad no fue por cavar un hoyo profundo, estaba en la ladera de una duna y en ese momento se desprendió atrapándolo, es ligeramente distinto y no queda tan mal DEP
#5 Poll
#3 Se desprendió por qué estaban cavando en la base. Los sólidos apilados son muy inestables. Siempre lejos de montañas de arena, grano, azúcar, etc.

Un compañero de trabajo murió así, por tomar muestras de semillas en un silo abierto.
#7 Lusco2
#5 Era arena muy suelta y mas que un hoyo pudo ser por moverse sobre ella, es imposible que hiciese nada profundo y simplemente jugaban a que se le escapase de las manos. Otra cosa son los imbéciles de los agujeros en la playa que es arena compactada y permite que se entierren
Gry #2 Gry
¿La peña se ha vuelto imbécil o algo? Ya van unos cuantos casos parecidos durante el verano.
#9 daniMate
#2 cada año caen 5 o 6 en el mundo por esta causa.
Se ponen a cavar dos metros para abajo (¿Que necesidad hay?) y se les cae todo encima.
pitercio #8 pitercio
Es la latitud sur, que vuelve todo peligroso.
montaycabe #4 montaycabe
En australia hasta la arena te quiere matar
MalvadoAspersor #6 MalvadoAspersor
#4 Nueva Zelanda. Como un kiwi te oiga llamarle australiano, verás.
