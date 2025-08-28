Un padre muere enterrado mientras cavaba un hoyo en la playa con sus hijos: “La arena es dos veces y media más pesada”

Los menores presenciaron todo. Los rescatadores pudieron extraerlo, pero horas más tarde falleció. Su mujer, embarazada, dará a luz en 2026. El pasado sábado, 23 de agosto, en la playa de Muriwai, a unos 40 kilómetros al noroeste de Auckland (Nueva Zelanda), un hombre identificado como Kane Watson, de 28 años, murió tras quedar sepultado bajo una duna de arena mientras cavaba un agujero junto a sus hijos, informa The New Zealand Herald.
| etiquetas: padre jugando con sus hijos , muere enterrado , en la arena de la playa
Un compañero de trabajo murió así, por tomar muestras de semillas en un silo abierto.
Se ponen a cavar dos metros para abajo (¿Que necesidad hay?) y se les cae todo encima.