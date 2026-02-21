Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La demanda se fundamentaba en la ruptura del vínculo entre el padre y sus hijos, quienes, según Fermín, rechazan cualquier tipo de contacto. Como alternativa, solicitó reducir la cuantía mensual de la pensión a 80 euros por hijo, frente a los 200 euros establecidos en resoluciones anteriores. El padre argumentó que su situación laboral y personal se ha visto agravada por la pérdida de empleo, la falta de vivienda y el agotamiento de ayudas sociales. Además, señaló que tiene otros hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista.