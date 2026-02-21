Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La demanda se fundamentaba en la ruptura del vínculo entre el padre y sus hijos, quienes, según Fermín, rechazan cualquier tipo de contacto. Como alternativa, solicitó reducir la cuantía mensual de la pensión a 80 euros por hijo, frente a los 200 euros establecidos en resoluciones anteriores. El padre argumentó que su situación laboral y personal se ha visto agravada por la pérdida de empleo, la falta de vivienda y el agotamiento de ayudas sociales. Además, señaló que tiene otros hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista.
Pero ésto no pasa: el hombre siempre es un bendito al que la mujer le deja para follarse a un yogurín en su piso pagado por él y el pobrecito tiene que irse a dormir al coche y blablablá.
Total, que para ver a los hijos un par de veces al mes y dejarte el suelo, muchos padres iban a por tabaco y no volvían.
Ahora que la gente alquila cada vez más y no compran pisos, no sería de extrañar que sin ataduras, un hombre sin trabajo, agarrase y desaparezca. Vamos, con una hija que no ve desde hace más de 20 años, y sin trabajo, yo no me lo pensaba.
Mayor de edad...
Pero esto no existe...