Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La demanda se fundamentaba en la ruptura del vínculo entre el padre y sus hijos, quienes, según Fermín, rechazan cualquier tipo de contacto. Como alternativa, solicitó reducir la cuantía mensual de la pensión a 80 euros por hijo, frente a los 200 euros establecidos en resoluciones anteriores. El padre argumentó que su situación laboral y personal se ha visto agravada por la pérdida de empleo, la falta de vivienda y el agotamiento de ayudas sociales. Además, señaló que tiene otros hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista.

Supercinexin
#3 Yo tengo tres amigos y tres primos que sus padres les abandonaron y jamás les pasaron un puto duro, las madres se tuvieron que apañar por su cuenta, un par de ellas hasta las cejas de deudas del puto padre que además de abandonarlos los dejó en la ruina a merced de acreedores.

Pero ésto no pasa: el hombre siempre es un bendito al que la mujer le deja para follarse a un yogurín en su piso pagado por él y el pobrecito tiene que irse a dormir al coche y blablablá.
8
Supercinexin
La abandona con cinco añitos y aún quiere ir de víctima, el muy cabrón. Menudo miserable.
1
yukatan
No es por nada, pero si el padre no tiene ingresos ni ayudas ni vivienda...
1
Toponotomalasuerte
#6 que se apañe la madre sola! No?
0
yukatan
#10 No...pero si tengo que pagar 400 euros y tengo 0...pues eso, que pueden quitar o no la pensión, pero me da que va a dar igual.
0
Connect
Hace años el padre se iba a por tabaco y desaparecía. Y de esos hubo muchos casos. Eran hombres que se querían separar pero a los hijos hace treinta años los veías un fin de semana cada 15 días y además de la pensión, se tenía que pagar a la madre lo que se llamaba la compensatoria porque como era ama de casa (lo habitual por aquella época) también necesitaba una paga para vivir.

Total, que para ver a los hijos un par de veces al mes y dejarte el suelo, muchos padres iban a por tabaco y no volvían.

Ahora que la gente alquila cada vez más y no compran pisos, no sería de extrañar que sin ataduras, un hombre sin trabajo, agarrase y desaparezca. Vamos, con una hija que no ve desde hace más de 20 años, y sin trabajo, yo no me lo pensaba.
0
DayOfTheTentacle
Hay hijos que tela...

Mayor de edad...
0
lamarisevadecañas
#1 hay padres que tela, a los cinco años...
2
Sigo_intentandolo
#2 tengo un amigo que no puede ve a su primera hija... la madre metió tanta mierda que la niña se volvía loca cuando el padre se acercaba. No hubo maltrato ninguno por que separaron siendo un bebé de pocos meses...

Pero esto no existe...
2
lamarisevadecañas
#3 tengo un ex que dice que no le dejo ver a su hija. Cuando tiene visitas en centro supervisado desde noviembre y ni siquiera los ha solicitado... pero esto debe de ser que tampoco existe
1
DayOfTheTentacle
#2 eso no puedo entenderlo, pero si no hay vínculo no entiendo que les tenga que mantener siendo mayores de edad.
0

