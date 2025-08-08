edición general
38 meneos
40 clics

Un padre denuncia la sustracción parental de su hija de 6 años, hoy en paradero desconocido: "Llevo desde 2022 sin verla, pese a que su madre tiene una orden de busca y captura"

La sustracción parental (materna) tuvo lugar el 28 de mayo de 2023 y desde entonces todo es incertidumbre y angustia, señala el progenitor a GRAN MADRID. La última vez que se supo algo de la pequeña y su madre fue en aquel mes de mayo, ya que las antenas telefónicas la localizaron en la frontera de Barcelona con Francia.

| etiquetas: secuestro , hija , madre protectora
33 5 0 K 374 actualidad
18 comentarios
33 5 0 K 374 actualidad
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
secuestro
6 K 87
LaLaLari #18 LaLaLari
#4 Según nuestra legislación secuestro es sólo cuando se pide un rescate a cambio de la liberación. En este caso sustracción es correcto.
0 K 6
#6 endy *
Vaya tortura para un padre no saber dónde está si hija durante más de 2 años.

La asimetría de empatía y de eficacia de la justicia es alucinante.
3 K 54
Barney_77 #15 Barney_77
#6 Si lo hace el padre tiene a los GEO buscándole.
0 K 11
Veelicus #1 Veelicus
Este hombre no tiene vagina, asi que no interesa al ministerio de igualdad, no habra ni un euro publico para el.
2 K 40
#16 Pixmac
¿La frontera de Barcelona con Francia? Lógico que no encuentren a la niña.
1 K 29
Connect #3 Connect
Así que la niña debe estar sin escolarizar. ¿Dónde está la protección del menor cuando se le necesita?
A partir de los seis años los menores en España deben estar obligatoriamente escolarizados. Si no le tocaba el pasado curso,le toca este. Si la madre no la escolariza, es otro delito que se suma al de secuestro-
1 K 24
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Un problema real, que por politiqueos y arañar votos, ningún partido le pondrá solución. Y el que crea que los oportunistas de pox moverían un dedo, están muy engañados.
1 K 23
#11 poxemita
Se dice secuestro marental. No hay que invisibilizar a las mujeres.
1 K 21
Luca7 #8 Luca7
Este puede ser tú futuro si eres hombre hetero con hijos y votas a los que hacen estas leyes de mierda.
1 K 17
capitan__nemo #10 capitan__nemo
Yo creo que todo esto va en el plan para que la gente no tenga hijos por el cambio climático y otros desequilibrios ecologicos que provocan.
www.meneame.net/story/cada-generacion-espana-tiene-menos-riqueza-neta-
0 K 13
#2 casicasi
La etiqueta 'madre protectora'?
0 K 11
elsnons #5 elsnons *
Un hombre con mala suerte , la madre de su hija es de madres protectoras y ningun organismo público le ayudara salvo que tenga mucho dinero y contrate servicios privados de búsqueda.

#2 lee la noticia
3 K 47
Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
#2 Está en el artículo
3 K 54
vicvic #12 vicvic
#2 Es como las llama Irene Montero.. y cuidado porque este tipo de "madres" son las que reciben luego indultos después de sus delitos, así que es relavante.
1 K 22
Barney_77 #14 Barney_77
#12 La madre protectora que recibió el indulto, debería estar de vuelta en la cárcel. En una de verdad y no en la chochicarcel que la metieron al principio.
0 K 11
Barney_77 #13 Barney_77 *
#2 Así es como la definiria vuestra ministra favorita.
0 K 11
vilgeits #17 vilgeits
Han mirado en casa de la Irene?
0 K 7

menéame