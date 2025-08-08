Un padre denuncia la sustracción parental de su hija de 6 años, hoy en paradero desconocido: "Llevo desde 2022 sin verla, pese a que su madre tiene una orden de busca y captura"

La sustracción parental (materna) tuvo lugar el 28 de mayo de 2023 y desde entonces todo es incertidumbre y angustia, señala el progenitor a GRAN MADRID. La última vez que se supo algo de la pequeña y su madre fue en aquel mes de mayo, ya que las antenas telefónicas la localizaron en la frontera de Barcelona con Francia.
La asimetría de empatía y de eficacia de la justicia es alucinante.
A partir de los seis años los menores en España deben estar obligatoriamente escolarizados. Si no le tocaba el pasado curso,le toca este. Si la madre no la escolariza, es otro delito que se suma al de secuestro-
