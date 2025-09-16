·
12530
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
15044
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
6803
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5878
clics
Tiroteos en escuelas: mapas de EE. UU. y Europa [Eng]
5709
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
5
meneos
49
clics
Paco Garrido, el anfitrión pirata de Airbnb en Mallorca: "Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir"
El empresario que comercializa viviendas de alquiler vacacional usurpando números de registro de otros inmuebles se justifica en que el Consell 'no da licencias'
etiquetas
licencias ilegales
airbnb
mallorca
masificación
actualidad
#3
jonolulu
Pues trabaja y no parasites
9
K
112
#4
woody_alien
A mi me gusta atracar bancos pero la policía no me da permiso, de algo tendré que comer. La sociedad es injusta y no me comprende ¿por qué no puedo vender esclavos o azotar hasta la muerte a ese obrero perezoso? En la Biblia pone que es justo ¿Sabéis vosotros mas que dios? Puto Perro Sanxe.
4
K
61
#1
yopasabaporaqui
Y yo. Y respeto ley, o porque tú vas a tener ventaja sobre mí? Ni que fueras de la Iglesia.
4
K
38
#6
surco
*
#1
Ese es el punto. Por cierto, a ver si dejamos de llamar empresarios a los que se dedican a la estafa o la competencia desleal. Un empresario tiene un edificio ( entero) de apartamentos turisticos, con una licencia de actividad hostelera. Paga impuestos, paga iva, y cumple una serie de normas y requisitos.
A ver cuando entendemos que una vivienda particular, ni puede no debe ser un apartamento turístico.
Esto es como si la lonja de abajo se queja de que no le dejan destilar licor y montar un bar y que pir eso tienen que facturar en B
2
K
26
#2
Klamp
Trabajar le parte el día
4
K
37
#7
Veelicus
En la carcel tambien vives y comes, asi que ojala acabe pronto ahi ese delincuente
0
K
12
#5
atrompicones
*
Otro como Esperanza Aguirre (condesa consorte de Bornos) que dice textualmente en su biografía:
"No tener pagas extra me tiene mártir,
las he tenido toda mi vida
y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes, ¡es que muchas veces no llego!"
.
Total des-facha-tez.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
