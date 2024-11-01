PACMA presenta una querella criminal contra el Ejecutivo cántabro y sus peritos por presunta actuación delictiva en la autorización para cazar lobos

El departamento legal del Partido Animalista PACMA ha interpuesto una querella ante el Juzgado de Guardia de Santander contra responsables del Gobierno de Cantabria por presuntos delitos de falsedad en informes periciales, falsedad documental, prevaricación y maltrato animal relativos a la matanza autorizada de lobos en la Comunidad Autónoma. La acción judicial se dirige, entre otros, contra Ángel Serdio Cosío, Director General de Montes y Biodiversidad, y María Jesús Susinos Tarrero, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentac
| etiquetas: pacma , cantabria , ejecutivo cántabro , peritos , informe , matanza , caza , lobos