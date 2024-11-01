edición general
Pacientes en pasillos y sanitarios en huelga: los trabajadores de La Paz alertan al juez del caos en el hospital

Pacientes en pasillos y sanitarios en huelga: los trabajadores de La Paz alertan al juez del caos en el hospital  

Las imágenes de pacientes en pasillos, el colapso de las Urgencias y la denuncia de los trabajadores bastarían para recibir una respuesta por parte de la administración. Sin embargo, ante la inacción, los sanitarios se han concentrado en la plaza de La Paz para insistir en una demanda que consideran "evidente": "Contar con plantillas completas y suficientes en los hospitales". Los profesionales advierten de un "riesgo legal" por los pacientes sin cama asignada: "Si ocurre una complicación, la responsabilidad será nuestra sin respaldo del hospit

