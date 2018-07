Los pacientes de cáncer que usan medicina alternativa mueren antes [ENG]

Los pacientes de cáncer que eligen la medicina alternativa tienen más probabilidades de morir, según un estudio reciente. La medicina complementaria no causa daño aparente si se usa junto a la cirugía, quimioterapia y radioterapia, encontraron los investigadores. Pero los que eligen alternativas como hierbas, homeopatía, naturopatía o medicina china tienen más probabilidades de rechazar algunos de los tratamientos estándar, según el estudio de Yu en Journal of the American Medical Association’s JAMA Oncology.