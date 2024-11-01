edición general
11 meneos
17 clics
Pablo Semán: "los jóvenes que bancaban a Milei están con pocas ganas de ir a votar"

Pablo Semán: "los jóvenes que bancaban a Milei están con pocas ganas de ir a votar"

Los que más votaron por Milei, los jóvenes, son los que más desinteresados están ahora de ir a votar. En distintos grupos de clases medias que habían votado a Milei había enojo porque el mercado de trabajo está con salarios muy bajos y con pocas oportunidades, percibían que en sus hogares las cosas habían empeorado y entonces tenían como una contradicción. Y a medida que fueron avanzando los procesos electorales se vio que Milei se aliaba o ponía en sus listas personajes que ellos consideraban de la casta.

| etiquetas: argentina , elecciones , jóvenes , abstención
10 1 0 K 145 actualidad
11 comentarios
10 1 0 K 145 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Leon_Bocanegra
Pues con el único voto de findenton no se ganan elecciones.
4 K 53
Supercinexin #4 Supercinexin
Una juventud altamente preparada e informada jajajajaj :troll:
1 K 30
comadrejo #1 comadrejo
Han sido Caputeados. :troll:
1 K 29
#2 Hynkel
¡Los Leopardos Comecaras atacan de nuevo!
1 K 26
#5 Pixmac
Precisamente lo que Milei quiere: Jóvenes que trabajen por lo que sea, en lo que le digan y con las condiciones que el jefe quiera. ¡Y no te quejes! Era su objetivo y así hizo. Pensar que Milei iba a mejorar lo que había es igual de ridículo que pensar que Vox va a poner la edad de jubilación en 65 años y que vas a poder prejubilarte con el 100% con 60 años, 20 años cotizados y rebajando las cotizaciones sociales (en todo caso se lo hará a las empresas, no a los trabajadores).
0 K 20
#10 Leon_Bocanegra
#9 Lo siento, no tengo por costumbre mantener conversaciones con propagandistas de derechas.
0 K 11
ErgunLumalii #11 ErgunLumalii
#10 me importa un huevo
0 K 6
ErgunLumalii #6 ErgunLumalii *
#0 Pablo Semán: "los jóvenes que bancaban a Milei están con pocas ganas de ir a votar"

Las ganas que tenéis algunos

La gente joven está hasta los cojones de la izquierda que les ha vendido sus abuelos que sólo crea pobreza, paro, dependencia del estado y transferencia de riqueza brutal entre generaciones.

E inmigración descontrolada y delincuencia

Qué daño ha hecho el "Fascistas!! Fascistas!!

Pero ya le llamas eso a alguien y se descojona por partes xD xD xD
0 K 6
#7 Leon_Bocanegra
#6 Qué daño ha hecho el "Fascistas!! Fascistas!!

Pero ya le llamas eso a alguien y se descojona por partes

Si, seguro, por eso cada vez que llamamos fascista a alguien saltais todos a llorar, nooooo, no le llamáis fascista, le llamáis fascista solo porque piensa diferente a vosotros, pero no es fascista buaaaa buaaaaa
Hay que joderse con las risas que os echáis cuando llamamos fascita a un fascista.
0 K 11
ErgunLumalii #9 ErgunLumalii *
#7 fascistas!! Fascistas!! Ultraderecha!!

Neoliberal!!!

Me llamaba un comunista bolivariano

xD xD xD xD
0 K 6
Dragstat #8 Dragstat
#6 pues que voten a la derecha, ¿a mí que me dices?. Como si votan al leopardo come caras. Lo tienen bien jodido en cualquier caso, no pintan nada, y si esto les parece malo, que esperen unos años más y verán lo que les vamos a dejar.
0 K 20

menéame