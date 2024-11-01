Pablo Semán: "los jóvenes que bancaban a Milei están con pocas ganas de ir a votar"

Los que más votaron por Milei, los jóvenes, son los que más desinteresados están ahora de ir a votar. En distintos grupos de clases medias que habían votado a Milei había enojo porque el mercado de trabajo está con salarios muy bajos y con pocas oportunidades, percibían que en sus hogares las cosas habían empeorado y entonces tenían como una contradicción. Y a medida que fueron avanzando los procesos electorales se vio que Milei se aliaba o ponía en sus listas personajes que ellos consideraban de la casta.