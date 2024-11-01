Pablo Semán: "los jóvenes que bancaban a Milei están con pocas ganas de ir a votar"

Los que más votaron por Milei, los jóvenes, son los que más desinteresados están ahora de ir a votar. En distintos grupos de clases medias que habían votado a Milei había enojo porque el mercado de trabajo está con salarios muy bajos y con pocas oportunidades, percibían que en sus hogares las cosas habían empeorado y entonces tenían como una contradicción. Y a medida que fueron avanzando los procesos electorales se vio que Milei se aliaba o ponía en sus listas personajes que ellos consideraban de la casta.
| etiquetas: argentina , elecciones , jóvenes , abstención
Las ganas que tenéis algunos
La gente joven está hasta los
cojonesde la izquierda que les ha vendido sus abuelos que sólo crea pobreza, paro, dependencia del estado y transferencia de riqueza brutal entre generaciones.
E inmigración descontrolada y delincuencia
Qué daño ha hecho el "Fascistas!! Fascistas!!
Pero ya le llamas eso a alguien y se descojona por partes
Si, seguro, por eso cada vez que llamamos fascista a alguien saltais todos a llorar, nooooo, no le llamáis fascista, le llamáis fascista solo porque piensa diferente a vosotros, pero no es fascista buaaaa buaaaaa
Hay que joderse con las risas que os echáis cuando llamamos fascita a un fascista.
Neoliberal!!!
Me llamaba un comunista bolivariano