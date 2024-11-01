edición general
Pablo Maurette, ganador del Premio Herralde con "un homenaje al plagio"

La novela, que se había presentado bajo el seudónimo de Carlos Bernárdez, es la vencedora entre los 892 originales presentados al galardón

