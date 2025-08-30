edición general
Pablo Martínez, coordinador de socorrismo: «La gente no sabe que con bandera roja no tenemos por qué actuar»

Saber hasta dónde nadar en una playa desconocida, conocer la diferencia entre las distintas banderas o cómo identificar las corrientes marinas son algunos de los factores a tener en cuenta cuando vamos a la playa. —¿Cómo funciona el sistema de banderas en la playa? "[...] A veces parece que la gente no lo tiene muy asimilado, pero lo que no saben es que con bandera roja, si pasa algo, los socorristas no tenemos por qué actuar, porque ya estamos avisando de que no se puede."

#2 Tronchador.
Hombre, si no saben que con bandera roja no deben bañarse van a saber lo siguiente.
2 K 35
#1 DenisseJoel
La gente no sabe muchas cosas.
0 K 10
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Yo sólo sé que no sé nada.
Lógicamente, no sé de quién es la frase.
0 K 13
#4 ruroini_kenshin
Ni que con el semáforo en amarillo hay que frenar. Ya no hablemos de votar...
0 K 9

