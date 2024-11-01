edición general
Pablo Iglesias volverá a enseñar Ciencia Política en la Complutense

El exvicepresidente segundo del Gobierno y director de Canal Red queda primero en un concurso público para optar a una plaza de profesor sustituto de Ciencia Política en el que participaron 18 candidatos. En esta ocasión, los méritos curriculares de Iglesias (experiencia profesional, investigadora y docente, formación académica, etc.) han obtenido una valoración de 9,85 puntos sobre 10 posibles quedando el primero de la lista para optar a un puesto de sustitución, de un total de 18 profesores concursantes.

obmultimedia
me alegra que vuelva de nuevo a dar clases.
#7 Katos
#2 es un cambio radical en el futuro de este país
manzitor
Pablo Iglesias podría ahorrarse noticias como esta, si quiere que tomemos un poco en serio Canal Red.
Doisneau
#3 No veo el nombre del autor del articulo, sera el propio pablo? :tinfoil:

Falta otro articulo abajo hablando de que Pablo Iglesias recibe el premio Pablo iglesias por la academia Pablo iglesias
Estoeslaostia
#3 Yo antes, le votaba....
cocolisto
#3 Seguro que todos los medios y tú se dedican a pregonarlo por doquier.
Ovlak
#3 La verdad es que chirría un poco. Pero no más que los otros chorrocientos medios que dieron la noticia cuando perdió la plaza.
Torrezzno
Firmado Harkon :troll:
Atusateelpelo
#15 Y la de Pablo Iglesias lo pagaron sus donantes :-D

Y lo de Ayuso no lo pago yo, que no soy madrilño (por suerte)
Atusateelpelo
Diario-red, propiedad de Pablo Iglesias, haciendo un (publi)reportaje de Pablo Iglesias al mas estilo TeleMadrid-Ayuso.

{0x1f602}
#15 adolor
#6 La de Ayuso la pagas tú xD
Macadam
Biiiiiliisssss, ¿navegaré sobre bilissss en este envío? xD xD xD
oscarius24
En la política española, lamentablemente, hay muchísimo que enseñar. Y pese a quien pese, este señor todavía puede dar cátedra. Dicho esto, a partir de ahora se puede abrir un hilo de los diferentes tipos de falacias, de sus detractores.
volandero
Para mí, podemita rabioso y pablista enfervorecido, el Canal Red ha perdido toda credibilidad por su NULO seguimiento del Caso Negreira, el mayor escándalo de corrupción arbitral, periodística e institucional de la historia del deporte mundial.

Ahí han demostrado que les preocupa mucho la corrupción, sí... pero la corrupción de quienes les caen mal.

Por mucho que pueda estar de acuerdo con sus ideas, para que me manipulen burdamente ya tengo el resto de medios (y bien que me esfuerzo en evitarlos).  media
obmultimedia
#11 Canal Red no es un medio deportivo.
#17 perej
#11 no siguen los casos de corrupción, jibdw Abalos ni de nadie. Las noticias tienen que tener un fondo político para que salgan
Creo que es un medio demasiado pequeño para considerarlo "un diario".

Dicho esto, parece un poco ridícula esta no-noticia. No tiene ninguna relevancia.
obmultimedia
#17 Pues para no hablar de Abalos en CanalRed tienen bastantes entradas haciendo una busqueda simple sobre la trama.  media
domadordeboquerones
Vendo parcela!!!
