Pablo Iglesias volverá a enseñar Ciencia Política en la Complutense

El exvicepresidente segundo del Gobierno y director de Canal Red queda primero en un concurso público para optar a una plaza de profesor sustituto de Ciencia Política en el que participaron 18 candidatos. En esta ocasión, los méritos curriculares de Iglesias (experiencia profesional, investigadora y docente, formación académica, etc.) han obtenido una valoración de 9,85 puntos sobre 10 posibles quedando el primero de la lista para optar a un puesto de sustitución, de un total de 18 profesores concursantes.
| etiquetas: canal red , pablo iglesias , universidad complutense , clacso
Falta otro articulo abajo hablando de que Pablo Iglesias recibe el premio Pablo iglesias por la academia Pablo iglesias
Y lo de Ayuso no lo pago yo, que no soy madrilño (por suerte)
Ahí han demostrado que les preocupa mucho la corrupción, sí... pero la corrupción de quienes les caen mal.
Por mucho que pueda estar de acuerdo con sus ideas, para que me manipulen burdamente ya tengo el resto de medios (y bien que me esfuerzo en evitarlos).
Creo que es un medio demasiado pequeño para considerarlo "un diario".
Dicho esto, parece un poco ridícula esta no-noticia. No tiene ninguna relevancia.