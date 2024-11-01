Pablo Iglesias propone en TVE retirar las licencias de televisión a Mediaset y Atresmedia: "Es telefacha"  

"El problema es que las licencias de Telecinco y de Atresmedia son de titularidad pública, lo que tendría que hacer el gobierno es ahhh si, pues se va a acabar el duopolio. ¿Quieren ustedes ver quién le pone más fuego y lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de los Berlusconi o de Planeta y el señor Casals a lo mejor tienen que ser para otra gente para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha salvo que pongas televisión española"
No se está hablando de que no puedan tener voz, si no que en unos recursos limitados, se den voces más plurales (se reparta más los canales).
Y hay que recordar que ambas compañías, aunque se quedasen sin canales de TV, siguen teniendo voces de sobra en otros medios.
El karma está para gastarlo.
Es un medio pluralista e independiente en su totalidad
a) Actualmente TVE es el único médio que puede soltar la propaganda de las izquierdas (y si dices que la 6 tambíen, me echo a reír) y en caso de que llegue un gobierno de derechas no va a quedar ningún medio televisivo mínimamente de izquierdas y todo será propaganda de la derechas la 24h del día, televisión por cierto que aún sigue mucha gente mayor. Si a ti esto no te parece un peligro de manipulación de grandes bolsas de votos apaga y vámonos.
Pero yo iría… » ver todo el comentario
A ver, que fue vicepresidente antes de quedar ridiculizado en unas autonómicas y dimitir tras la pataleta, lo que tenga que decir… » ver todo el comentario
Aunque sea china, ahí sí que no puede meter mano
Y estos son los adalides de la democracia y de la libertad de opinión… te cagas.
Y estoy en contra de la manipulación de los medios en este país que se parece demasiado a Latinoamérica.
#3 Estoy de acuerdo contigo pero, esos medios que mienten y manipulan a las masas son enemigos de la Democracia también.
No podemos censurarlos porque es antidemocrático pero, alguna medida o mecanismo tendrá la Democracia para corregir su comportamiento.
#7 No entiendo con qué fin pero, tiene sentido lo que dices en vista de los acontecimientos.
Y quien contrarresta a los públicos si cancelas a dedo a los privados?
¿Quien debe controlar ese organo?, el parlamento, y el comite que decide quien pierde los puntos… » ver todo el comentario
Mira el supremo o el constitucional….
Lo relevante es que para cualquiera que no sea un fascista, es evidente que quitar licencias de medios de comunicación que no te gustan es reducir las opciones de pluralidad .
Luego que si los fascistas son otros…
Chao!
Lo que tienen que hacer es quitarles canales que tienen demasiados y cortar el rollo de que los financien los políticos.
Crees que puedes asegurar la pluralidad cuando le das mando único?
Yo creo que es imposible.
Y desfiles militares 24x7 cuando voten los de enfrente
Por ley. Y el que se quiera informar, que salga a la calle a preguntar
¿Que opinas si mañana, como vivimos en democracia, gana el PP las elecciones y prohíbe Canal Red, ElPlural, etc ?
Después de esto habría que ejecutar a los máximos activos de esos golpistas —es decir, Ana Rosa, Pablo Motos, Iker Jimenez, Ferreras y un largo etcétera—, ejecutarlos de manera pública y retransmitirlo por todas las televisiones del país, como se hizo en su día con Ceaușescu.
Aaah, pero si lo dice un representante electo de un partido facha, entonces es buena porque rojos caca.
Por cierto, la opinión de este ciudadano anónimo me parece una gilipollez como una casa de grande.
Lo que un gobierno tiene que hacer es velar por buscar y presentar información veraz, y contraponer así toda la información falsa de quienes pretenden manipular por intereses particulares.
¿Verdad?
Otra cosa son más presiones, las presiones consiguen que larguen a facua de la secta y lo reemplacen con la ocu, la presión conseguía que se censuran conciertos de grupos vascos, la presión consigue que la ventana de oberton se haya movido dos pasos a la derecha en los grupos mediáticos, que recordemos la licencia de… » ver todo el comentario
Lo malo es que, si mañana llega otro al poder y se ve con la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal como hoy dice PI, muchos de los que hoy aplauden la medida, llorarían amargamente.
Es lo mismo que está intentando hacer Donald I de América, negar la voz al disidente....
Cada vez que emitan un bulo un punto menos.
Esos mismos medios acabarían fuera enseguida pero no podrían echarle la culpa a otro.
Nah... sigue siendo mejor idea obligar por ley a emitir las rectificaciónes a las mismas horas y con la misma duración que se le dedicó a las mentiras.
Si has estado una semana diciendo que tal político dijo algo que no dijo una hora al día, pues una semana una hora al día, diciendo "te hemos mentido y está es la verdad".
Quien decide que es bulo?
Porque el Javier este de tve de las malas lenguas dijo que las pulseras anti violador jamas fallaron.
Con retirarles el apoyo institucional, las subvenciones y todo tipo de ayudas. Como los toros.
Y dejar de comprar y promocionar los libros escolares a grupo planeta/atresmedia. Libros escolares open source.
Si es que... Ni es más tonto porque no entrena...
No se trata de prohibir lo que es evidente que resulta dañino, sino de aprovechar la ventana que se les concede para ejercer su labor responsablemente. No se está poniendo en valor la importancia de lo que se les ha concedido.
Pero si les metieran un buen puro ya se encargarían de que sus fuentes fueran fiables
Pero si me he enterado de que siguen dando hasta corridas de toros!! Es que no hay nadie al volante??
Nadie ha prohibido el toro ni la otra y la gente los ha mandado a la mierda.
Prohibir es un arma de doble filo MUY peligrosa
¿No estaría mal sacarle un poquito de provecho a lo que es de todos no?
Trump presiona para que despidan periodistas y comicos, con amenazas de retirar licencias, y la derecha le aplaude y amenaza con lanzallamas.
Lo dice alguien de izq, para mostrar la hipocresia de la derecha y que muestren la patita. Y se le tiran encima ...
En fin, la doble vara esa de medir
Estoy a favor de que eliminen toda financiación pública de medios privados y también de que cada partido que llega al poder deje de enchufar propagandistas de estómago agradecido en la pública.