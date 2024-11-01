edición general
Pablo Iglesias propone en TVE retirar las licencias de televisión a Mediaset y Atresmedia: "Es telefacha"

"El problema es que las licencias de Telecinco y de Atresmedia son de titularidad pública, lo que tendría que hacer el gobierno es ahhh si, pues se va a acabar el duopolio. ¿Quieren ustedes ver quién le pone más fuego y lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de los Berlusconi o de Planeta y el señor Casals a lo mejor tienen que ser para otra gente para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha salvo que pongas televisión española"

#14 #4 Hay bastante diferencia entre prohibir algo (como RT), y cambiar a los adjudicatarios de las emisoras de TV.
No se está hablando de que no puedan tener voz, si no que en unos recursos limitados, se den voces más plurales (se reparta más los canales).

Y hay que recordar que ambas compañías, aunque se quedasen sin canales de TV, siguen teniendo voces de sobra en otros medios.
Duke00 #4 Duke00
Meneo solo por las risas de ver a meneantes defender esto mientras claman al cielo contra la "censura" a RT.

El karma está para gastarlo.
19 K 142
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#4 Hay bastante diferencia entre prohibir algo (como RT), y cambiar a los adjudicatarios de las emisoras de TV.
No se está hablando de que no puedan tener voz, si no que en unos recursos limitados, se den voces más plurales (se reparta más los canales).

Y hay que recordar que ambas compañías, aunque se quedasen sin canales de TV, siguen teniendo voces de sobra en otros medios.
21 K 182
Don_Pixote #62 Don_Pixote
#14 a RT no la financian con un propósito no :-D

Es un medio pluralista e independiente en su totalidad
1 K 18
Heni #25 Heni *
#4 Interesante símil pero erróneo

a) Actualmente TVE es el único médio que puede soltar la propaganda de las izquierdas (y si dices que la 6 tambíen, me echo a reír) y en caso de que llegue un gobierno de derechas no va a quedar ningún medio televisivo mínimamente de izquierdas y todo será propaganda de la derechas la 24h del día, televisión por cierto que aún sigue mucha gente mayor. Si a ti esto no te parece un peligro de manipulación de grandes bolsas de votos apaga y vámonos.
Pero yo iría…   » ver todo el comentario
13 K 101
Battlestar #54 Battlestar
#4 A ver, el meneo pues...flojillo en mi opinión. Simplemente Pablo en su linea, si lo haces tú es escarche, si te lo hacen a ti es acoso a tu familia, si otros meten a sus niños en un colegio concertado es racismo, si lo haces tú es para proteger a tus hijos, si retiras licencias a dedo es un ejercicio democrático si quieren hacerlo otros es fascismo/censura.

A ver, que fue vicepresidente antes de quedar ridiculizado en unas autonómicas y dimitir tras la pataleta, lo que tenga que decir…   » ver todo el comentario
4 K 18
#77 Ominous
#4 No hace falta ir tan lejos, hace pocos días VOX decía que si llegara a gobernar purgaría a ciertos mamporreros de RTVE y bueno, #noeslomismo.
1 K 21
RuiWang #98 RuiWang
Se le olvida TikTok

Aunque sea china, ahí sí que no puede meter mano xD

7 K -16
#102 Leon_Bocanegra
#98 quieres dejar de citar a todos el mundo , tío cansino. Casa cuenta nueva que te haces vienes con la misma mierda. Vas a tener el honor de ser el segundo que entra en mi ignore.
0 K 9
ChatGPT #105 ChatGPT
#98 mira que pongo pocos negativos, pero lo de multicitas me toca especialmente los huevos.
0 K 10
paputayo #122 paputayo
#4 Para eso debería ser al menos comparable y no es el caso.
0 K 10
ChatGPT #3 ChatGPT
Eso, canal único y que pongan lo que yo quiero!
Y estos son los adalides de la democracia y de la libertad de opinión… te cagas.
23 K 120
Trigonometrico #15 Trigonometrico
#1 No tiene gracia.

Y estoy en contra de la manipulación de los medios en este país que se parece demasiado a Latinoamérica.



#3 Estoy de acuerdo contigo pero, esos medios que mienten y manipulan a las masas son enemigos de la Democracia también.
No podemos censurarlos porque es antidemocrático pero, alguna medida o mecanismo tendrá la Democracia para corregir su comportamiento.




#7 No entiendo con qué fin pero, tiene sentido lo que dices en vista de los acontecimientos.
6 K 69
ChatGPT #27 ChatGPT
#15 y es mejor que el político de turno decida que medio es bueno, y cual es malo? Sabes cómo acaba eso siempre…
5 K 40
Veelicus #43 Veelicus
#27 Acaba mal, pero tampoco mejor que cuando es el capital el que decide que se emite y que no.
1 K 16
ChatGPT #49 ChatGPT
#43 para contrarrestar eso tienes los canales públicos.
Y quien contrarresta a los públicos si cancelas a dedo a los privados?
4 K 30
Veelicus #53 Veelicus
#49 Es que para mi no se deben cancelar a dedo, se deben cancelar si mienten basicamente, y para eso deberia haber un organo regulador que revise la emision de las cadenas y que cada una tenga una especie de carnet por puntos de emision, cuando pierdes ciertos puntos no puedes emitir un dia, si pierdes tantos puntos mas, no emites una semana, luego un mes, luego 3 meses y luego pierdes la licencia.
¿Quien debe controlar ese organo?, el parlamento, y el comite que decide quien pierde los puntos…   » ver todo el comentario
0 K 13
ChatGPT #55 ChatGPT *
#53 en teoría se podría, pero el problema de todo eso, es que en el mundo real, esos que deciden, van a tener incentivos políticos para decir qué es cierto y qué no, y acaba todo como siempre, completamente corrompido por el partido que esté en el poder
0 K 10
Veelicus #87 Veelicus
#55 por eso 2/3 del parlamento, obligatoriamente tienen que llegar a un acuerdo de minimos
0 K 13
#88 malditopendejo
#55 O la multinacional que haya detrás. No olvidemos que detrás de un político corrupto acostumbra a haber un empresario corruptor.
0 K 7
chewy #106 chewy
#53 algo así como un ministerio de la verdad?
0 K 10
Trigonometrico #72 Trigonometrico
#27 Realmente no estaba pensando en poner un político de árbitro pero, es un punto de partida válido para empezar a buscar una solución.
0 K 10
ChatGPT #80 ChatGPT
#72 no digo un político, Pero cualquiera que sea puesto por un político, va estar tarde o temprano, enmierdado
Mira el supremo o el constitucional….
0 K 10
Trigonometrico #100 Trigonometrico
#80 Precisamente, es nuestra obligación tener unos jueces imparciales.
0 K 10
Pejeta #16 Pejeta
#3 Vamos que los medios de difusión masivos tienen mucha libertad de opinión y mucha democracia. Ya no te compran eso.
3 K 39
ChatGPT #23 ChatGPT *
#16 no se si tienen mucha o poca, y en realidad para esta discusión es irrelevante.
Lo relevante es que para cualquiera que no sea un fascista, es evidente que quitar licencias de medios de comunicación que no te gustan es reducir las opciones de pluralidad .
4 K 11
Pejeta #29 Pejeta
#23 si que tiene. Primera pregunta. ¿A quienes se les dieron esas licencias?. ¿Pq detrás de un gran medio de difusión de mentiras está la banca o multinacional?. Ya no cuela que muchos canales es democracia y diversidad de opiniones. NO, NO. NO CUELA
0 K 7
ChatGPT #37 ChatGPT *
#29 que sí, solo son legales los canales que te masajan el sesgo.


Luego que si los fascistas son otros…

Chao!
1 K 9
ezbirro #46 ezbirro
#23 Pero si puedes comprar la opinión de esos canales no hay problema.
Lo que tienen que hacer es quitarles canales que tienen demasiados y cortar el rollo de que los financien los políticos.
0 K 7
ChatGPT #47 ChatGPT *
#46 y como capturas la opinión? La va a capturar el que tiene la licencia única gracias al gobierno?
Crees que puedes asegurar la pluralidad cuando le das mando único?
Yo creo que es imposible.
1 K 17
ezbirro #136 ezbirro
#47 La captura el que compra los medios, y eso parece ser que no es problema.
0 K 7
#89 malditopendejo
#16 #23 lo que no tienen es responsabilidad. Eso es lo que falta, que paguen cuando hacen las cosas mal.
0 K 7
slepo #124 slepo
#23 no sé porqué te votan negativo. Lo que dices esencialmente es cierto.
0 K 7
Waves #42 Waves
#3 Seguro que a nosotros nos darían las licencias igual que a Mierdaset y Atresmierdas...
0 K 7
Paracelso #75 Paracelso
#3 Eso, y cada vez que se ocurra algo que pueda afectar al Gobierno, un partido del Real Madrid. Tampoco estaría de más, oscurecer un poco las noticias que la gente se centre en lo esencial y no en lo estrambótico y escotes de las presentadoras, con una voz atiplada y que se llame algo así como Noticiarios y Documentales.
1 K 24
ChatGPT #78 ChatGPT
#75 yo voto Por batucadas non stop cuando gobiernen los de un lado,
Y desfiles militares 24x7 cuando voten los de enfrente
Por ley. Y el que se quiera informar, que salga a la calle a preguntar
0 K 10
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
Se puede vivir sin TV, en serio.
10 K 111
borre #90 borre
#10 Pero es imposible vivir sin la inercia...
0 K 10
glynch #93 glynch
#10 eso es, la mejor decisión. Pero luego vas a casa de alguien o a un bar y se te cae el alma al ver los telediarios De antena3 y demás tan manipulados y tan dirigidos a crear odio, rechazo y otras cosas. Es horrible ver cómo tantos millones de personas ven eso A DIARIO.
0 K 7
#2 ZamoraBigote
Apoyo la moción. Es la guerra, a ver cuándo espabilamos.
8 K 95
tronchastiles #138 tronchastiles
#2 ¿Que haya pluralidad de medios es la guerra? Espero que estés siendo ironico.

¿Que opinas si mañana, como vivimos en democracia, gana el PP las elecciones y prohíbe Canal Red, ElPlural, etc ?
0 K 11
#145 jamon_de_jaboogie
#2 Que te pareció lo de Trump con Kimmel? entiendo que justificable, no?
0 K 6
Yepyop #1 Yepyop
Es buen momento para quitar las licencias de emisión a los grandes grupos mediáticos; ya está bien de que jueguen con la democracia (monarquía parlamentaria).
Después de esto habría que ejecutar a los máximos activos de esos golpistas —es decir, Ana Rosa, Pablo Motos, Iker Jimenez, Ferreras y un largo etcétera—, ejecutarlos de manera pública y retransmitirlo por todas las televisiones del país, como se hizo en su día con Ceaușescu.
15 K 90
#12 Toponotomalasuerte
#1 como se le ocurre al coletas!!! La censura es cosa del PP solamente!! Jodidos rojos!!! A ver qué coño se creen!!! Que será lo siguiente? Quitar a pedraz, García Castellón, peinado, Marchena y compañía y poner a sus amigotes? Putos rojos!!!
8 K 100
Findeton #20 Findeton
#12 No me queda claro, ¿la censura es buena o mala?
8 K 55
Andreham #28 Andreham *
#20 Depende, en este caso es mala porque lo dice un "ciudadano anónimo" (Pablito no tiene ningún cargo político ya).

Aaah, pero si lo dice un representante electo de un partido facha, entonces es buena porque rojos caca.

Por cierto, la opinión de este ciudadano anónimo me parece una gilipollez como una casa de grande.
5 K 23
Findeton #30 Findeton
#28 Ok, entonces la censura es mala. Vale, estoy de acuerdo.
3 K 33
#33 mstk
#30 censurar la mentira es malo?
9 K 69
Findeton #35 Findeton *
#33 Ehm... si? ¿O quién exactamente es el que decide qué es mentira? ¿El gobierno? Pero si son los primeros en mentir.
6 K 45
Katapulta2 #41 Katapulta2 *
#35 la verda no existe, es subjetiva ¿verdad?

:shit:
2 K 21
Findeton #67 Findeton
#41 La verdad existe, pero no la define el gobierno.
4 K 42
#79 Galton
#67 Correcto... la verdad la define el dinero... :take: :take: :take:
4 K 47
Katapulta2 #94 Katapulta2
#67 la verdad es libre, la diga Agamenon, su porquero o mi prima la del pueblo.

Lo que un gobierno tiene que hacer es velar por buscar y presentar información veraz, y contraponer así toda la información falsa de quienes pretenden manipular por intereses particulares.
1 K 17
Findeton #109 Findeton
#94 A ver si sigues diciendo lo mismo cuando gobiernen los otros.
4 K 34
#96 Gurripander
#67 No, la definís vosotros... a ver qué tienes que decir, en cuanto a economía, artista del despiste, y sobre todo, en el caso de Gaza. A ver si aprendéis un poco, los de enfrente.
0 K 7
Findeton #108 Findeton
#96 Pero si yo he condenado el genocidio israelí en Gaza. Sobre economía, la verdad es que si un socialista supiera de economía, no sería socialista.
0 K 8
Glidingdemon #70 Glidingdemon
#35 Si eso mismo lo decide uno de los voxquimanos es buena? Ahí estabas tu opinando de día, verdad?
0 K 7
Findeton #112 Findeton
#70 No, la verdad no ha de ser definida por decreto ni por el gobierno, gobiernen los zurdos socialistas de Vox o los zurdos socialistas del PSOE.
0 K 8
#85 lobosback1
#35 los datos, los hechos, las opiniones son otra cosa.
0 K 9
tronchastiles #130 tronchastiles
#33 Entonces estás de acuerdo en censurar también medios como ElPlural, que han contado muchas mentiras ya, como el famoso bulo de los dos DNIs del juez o el bulo de la bomba lapa al presidente.
¿Verdad?
#35
1 K 20
rogerius #63 rogerius
#28 Pues es como lo de "Utilidad pública". Si además de no ser de utilidad pública hay mentiras, bulos y manipulación veo justificado que las licencias las explote gente con ética en lugar de sinvergüenzas.
0 K 19
#32 Toponotomalasuerte
#20 a mí lo que no me queda claro es si con lo muy liberal y mucho liberal que sois estáis de acuerdo o no con el oligopolio de las licencias.
3 K 39
Kantinero #45 Kantinero
#20 Es muy sencillo, la censura es mala si no deja expresar sus ideas libremente, es buena si combate la mentira
2 K 27
#140 david_keen
#45 ¿Qué hacemos entonces cuando el gobierno miente? ¿Quién les censura a ellos?
0 K 9
ChatGPT #51 ChatGPT
#20 lo que hace el de enfrente es censura,’lo que hacen los míos es quitar medios fascistas y mentirosos
2 K 24
#103 osids
#20 En España, por suerte, hay muy pocas censuras, solo recuerdo la del jueves con Felipe chingando y los medios vascos que por cierto los jueces luego dijeron que no fue correcta

Otra cosa son más presiones, las presiones consiguen que larguen a facua de la secta y lo reemplacen con la ocu, la presión conseguía que se censuran conciertos de grupos vascos, la presión consigue que la ventana de oberton se haya movido dos pasos a la derecha en los grupos mediáticos, que recordemos la licencia de…   » ver todo el comentario
2 K 30
capitan__nemo #111 capitan__nemo
#20 Es como los aranceles
0 K 20
#119 harverto
#20 No confundas churras y merinas. No hay un problema en que un facha diga que ser facha es bueno. Lo malo es que si no comulgas con las ideas fachas, olvídate de hablar/trabajar en la TDT privada.
0 K 13
tronchastiles #125 tronchastiles
#20 Cualquiera podría pensar que lo que propone PI es de primero de fascismo, pero no hay que olvidar que como el está a favor de lo bueno y en contra de lo malo tiene la potestad de poder decidir lo que está bien o lo que esté mal para el resto de ciudadanos.

Lo malo es que, si mañana llega otro al poder y se ve con la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal como hoy dice PI, muchos de los que hoy aplauden la medida, llorarían amargamente.
1 K 19
#132 solnegre *
#20 No se trata de censurar se trata de pluralidad, que haya de todo, que no sea siempre lo mismo, esto no es censura, se llama igualdad de oportunidades, en este caso para informar.Tengo que dar la razón a Iglesias, cuando la tiene hay que reconocerlo. iglesias, sin ataduras, sin complejos, el coletas populista, ojo que lo puede poner todo patas arriba.
0 K 9
lib_free #146 lib_free
#20 Si la impones tú y los tuyos es justicia y pluralidad, si lo hace el rival político es un atropello al estado de derecho y a las libertades.
0 K 6
Peka #158 Peka
#20 Mentir y los bulos es malo.
0 K 12
Natxelas_IV #161 Natxelas_IV
#20 Ya tú sabeh...
0 K 9
#162 Hollywoodlandia
#12 entonces entiendo, que ves bien si le cierran canal Red al coletas?
0 K 6
Battlestar #48 Battlestar
#1 Está feo, pero creo que hasta los firmes seguidores de Ana Rosa comprarían boleto de primera fila solo para verlo xD
1 K 19
Dene #68 Dene
#1 no, es un error.
Es lo mismo que está intentando hacer Donald I de América, negar la voz al disidente....
0 K 13
Yepyop #81 Yepyop
#68 el fascismo no es una opinión y mucho menos disidencia.
4 K 45
El_Ogro_de_las_drogas #82 El_Ogro_de_las_drogas
#1 donde hay que firmar
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #113 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 @admin se os llena esto de pirados peligrosos
1 K 1
lobotomico2 #6 lobotomico2
No lo llames Venezuela.
9 K 89
duende #11 duende
Veo que ha tomado notas de su admirado Maduro.
7 K 70
flyingclown #22 flyingclown
#11 Claro, por que en España no han cerrado medios y encarcelado a sus trabajadores.
3 K 25
duende #56 duende
#22 Sin intervención judicial y fuera de los tiempos de Franco no.
1 K 20
flyingclown #64 flyingclown
#56 Siempre es un juez el que cierra y encarcela, claro que son con intervención judicial, incluso en la dictadura supongo.
1 K 16
Ludovicio #24 Ludovicio *
Quitarles la licencia no... Pero algo así como un "carnet por puntos" quizás.
Cada vez que emitan un bulo un punto menos.

Esos mismos medios acabarían fuera enseguida pero no podrían echarle la culpa a otro.

Nah... sigue siendo mejor idea obligar por ley a emitir las rectificaciónes a las mismas horas y con la misma duración que se le dedicó a las mentiras.

Si has estado una semana diciendo que tal político dijo algo que no dijo una hora al día, pues una semana una hora al día, diciendo "te hemos mentido y está es la verdad".
8 K 62
#114 juanitoborromea
#24
Quien decide que es bulo?

Porque el Javier este de tve de las malas lenguas dijo que las pulseras anti violador jamas fallaron.
2 K 27
Torrezzno #69 Torrezzno
No entiendo su cambio de opinión. Antes no dudaba en cenar con Ferreras. Es facha ahora y antes no? Iglesias y consecuente no van de la mano  media
5 K 58
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
"Que me las den a mi, que sere superplural, y ya hago una recolecta para que me den el dinero para pagarlas" :troll:
4 K 50
DORO.C #36 DORO.C
Y en su lugar que pongan 24 horas al día de canal red.
4 K 38
#21 pozz
Pablete Iglesias asomando la patita facha.
3 K 35
#39 Tensk
Es censura buena.
3 K 35
capitan__nemo #92 capitan__nemo
Trump.

Con retirarles el apoyo institucional, las subvenciones y todo tipo de ayudas. Como los toros.

Y dejar de comprar y promocionar los libros escolares a grupo planeta/atresmedia. Libros escolares open source.
es.m.wikipedia.org/wiki/Grupo_Planeta
1 K 33
clavícula #52 clavícula *
Pablo Iglesias estará en la próxima casa de Gran Hermano
2 K 31
#44 arreglenenlacemagico
joder que si que son fachas pero telepablemos no es precisamente un reducto de pluralidad o periodismo aséptico es la persona menos indicada para pedir sobre esto
2 K 25
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Lo que está haciendo Iglesias es provocar y trolear. Se le da bien al jodido.
1 K 24
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Si hubiese querido trolear hubiese añadido que se las diesen a el para que fuesen cadenas plurales. {0x1f602}
2 K 25
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
#8 yo veo claro que está provocando al darle la vuelta a la tortilla de los lanzallamas.
1 K 19
#31 Empakus
Ya verás qué risas cuando gobiernen los otros y decidan hacerle caso, pero con los medios que considere el gobierno...
Si es que... Ni es más tonto porque no entrena...
2 K 23
alfre2 #34 alfre2
#26 la televisión ejerce una labor de utilidad pública, de ahí que requieran de licencias para poder emitir, y que estas estén bajo control del estado. Para mantener a disminuidos babeando frente a la TV ya están los Teletubbies. Ver asesinar a un toro entre un corrillo de salvajes celebrando la gesta no atiende a esos deberes.

No se trata de prohibir lo que es evidente que resulta dañino, sino de aprovechar la ventana que se les concede para ejercer su labor responsablemente. No se está poniendo en valor la importancia de lo que se les ha concedido.
1 K 22
Magog #60 Magog
#34 yo veo mas interesante que prohibir el penar la mentira y obligar a la rectificación en proporción, pero claro, ahí todos se amparan en que la información que les llegó de sus fuentes no era correcta y claro... y otro punto que no se puede tocar es el anonimato de las fuentes.
Pero si les metieran un buen puro ya se encargarían de que sus fuentes fueran fiables
0 K 10
alfre2 #83 alfre2
#60 ya, perfecto. Pero lo de las misas y los toros ES DE ENFERMOS.
0 K 12
#74 ogrexxx
Si lo hace la derecha es censura pero si lo propone Pablo Iglesias es proteger la verdad. Luego, a alguno le extraña que podemos haya desaparecido
2 K 21
carakola #65 carakola
Qué rulen esas licencias, que las queréis acaparar, hijos de puta.
0 K 20
vicus. #91 vicus.
El que quiera ver mierda, que se la pague de su bolsillo.
0 K 20
Harkon #86 Harkon
Cuando tú canal solo pone a fascistas de mierda y no hay pluralidad los que están haciendo lo de canal "único" son ellos
0 K 19
#50 Borgiano
Cuánto ha cambiado este muchacho, ya no se acuerda de cuando invitaba a Ana Rosa a su casa de Vallecas y salían a correr juntos y todo
1 K 18
SegarroAmego #58 SegarroAmego
El Chepas delira mucho últimamente
1 K 18
Don_Pixote #59 Don_Pixote
Pablo, a eso se le llama “Censura”
1 K 18
Joice #152 Joice
#59 Censura buena por el bien común.
0 K 7
Difunto #38 Difunto
El problema es que solo dos grupos tengan todos los canales.. si hasta los anuncios los ponen simultáneos en varios a la vez.. tal vez repartir esas licencias daría mayor pluralidad si ese es el objetivo. Lo de como no me gusta lo que ponen pues lo quito.. no parece muy democrático, no.
1 K 17
#9 Leon_Bocanegra
Centristas, id desfilando , que han tocado rancho.
1 K 16
Pejeta #40 Pejeta
Y aquí el nivel!!
1 K 14
#97 mcfgdbbn3
Retirar licencias no, pero sí condicionar que haya pluralidad en el accionariado.
0 K 13
#154 JGG
#97 Exacto, que sea como Menéame, con pluralidad ideología en portada.
0 K 10
alfre2 #19 alfre2
Yo no veo la TV, y mucho menos todas esas cadenas pensadas para fascistas subnormales, pero si el Gobierno tiene ese derecho no veo por qué no podría ejercerlo. Se trata del bien común.

Pero si me he enterado de que siguen dando hasta corridas de toros!! Es que no hay nadie al volante??
0 K 12
Magog #26 Magog
#19 me parece un terrible precedente prohibir nada en los medios de comunicación.
Nadie ha prohibido el toro ni la otra y la gente los ha mandado a la mierda.
Prohibir es un arma de doble filo MUY peligrosa
0 K 10
#95 euacca
Está loco. Las TV pequeñas también suelen ser de derechas. Para montar un medio de comunicación hace falta dinero, y el dinero suele ser de derechas, porque para acumular dinero hay que ser egoísta. Es un problema que hay que gestionar de pero modo. Aunque es verdad que estos dos medios son de derechas son más plurales que Telemadrid o las extremistas que no sé cómo se llamarán ahora. Quitar las grandes es empeorar las cosas para el pluralismo.
0 K 11
#18 Toponotomalasuerte
ahora mismo está siendo así y te la pela. No? A ti si es por essssspaña coño!!! Ya te mola más.
0 K 9
xavicx #99 xavicx
Hm, justo lo mismo que dice un dirigente de USA que todo el mundo odia...
0 K 9
Natxelas_IV #61 Natxelas_IV *
Cada vez que un bando se queja de que el contrario hace lo mismo que ellos, Dios mata un gatito.
0 K 9
#84 entidaDesconocida
#61 ¡Eso es horrible! A un bando no le importan los gatitos :'(
1 K 15
CharlesBrowson #57 CharlesBrowson
Pues es más que necesario una ley de propaganda, de responsabilidad y de consecuencias, desde el lacayo a pie de calle con el micrófono hasta el dueño del medio
0 K 8
Pejeta #17 Pejeta
Abrir las ventanas, apagad la TV. Y llevar a quienes haya que llevar a la guillotina.
0 K 7
#71 xaxipiruli
utilizan nuestro aire para vendernos su mierda con anuncios, y lo peor, es que hasta seguro que reciben subvenciones.

¿No estaría mal sacarle un poquito de provecho a lo que es de todos no?
0 K 7
#76 Zamarro
Lo dice Trump y todos le aplauden.
Trump presiona para que despidan periodistas y comicos, con amenazas de retirar licencias, y la derecha le aplaude y amenaza con lanzallamas.
Lo dice alguien de izq, para mostrar la hipocresia de la derecha y que muestren la patita. Y se le tiran encima ...

En fin, la doble vara esa de medir
0 K 7
Goatse.cx #66 Goatse.cx
Porque su programa es el ejemplo de pluralidad de opiniones e ideologías. Claro, claro.
Estoy a favor de que eliminen toda financiación pública de medios privados y también de que cada partido que llega al poder deje de enchufar propagandistas de estómago agradecido en la pública.
0 K 6
KLKManin #73 KLKManin
Me parece correcto si se añaden tve y todas las autonómicas a la propuesta. Si no, no.
0 K 6
