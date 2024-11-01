Pablo Iglesias propone en TVE retirar las licencias de televisión a Mediaset y Atresmedia: "Es telefacha"  

"El problema es que las licencias de Telecinco y de Atresmedia son de titularidad pública, lo que tendría que hacer el gobierno es ahhh si, pues se va a acabar el duopolio. ¿Quieren ustedes ver quién le pone más fuego y lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de los Berlusconi o de Planeta y el señor Casals a lo mejor tienen que ser para otra gente para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha salvo que pongas televisión española"