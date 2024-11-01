Pablo Iglesias analiza la invasión de Venezuela  

EEUU ha atacado Venezuela y secuestrado al presidente Maduro con los intereses petrolíferos en mente reconocidos sin problema por el presidente fascista Donald Trump. Pablo Iglesias analiza el conflicto que va a decidir las relaciones globales de EEUU con el mundo.
| etiquetas: pablo , iglesias , analiza , invasión , venezuela
Pues si es control del petróleo a medio y largo plazo
Espero que los que no estén de acuerdo que argumenten con datos.
El dictador de derechas Juan Vicente Gómez (estuvo al frente del régimen venezolano desde 1908 hasta 1935) regala los recursos de Venezuela a tres empresas norteamericanas (de actos como este surgió el término "República Bananera").
Los accionistas de las empresas norteamericanas dicen que el petróleo de Venezuela es de ellos y solo de ellos.
Cuando se intenta… » ver todo el comentario