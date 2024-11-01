edición general
18 meneos
128 clics

Pablo Iglesias analiza la invasión de Venezuela  

EEUU ha atacado Venezuela y secuestrado al presidente Maduro con los intereses petrolíferos en mente reconocidos sin problema por el presidente fascista Donald Trump. Pablo Iglesias analiza el conflicto que va a decidir las relaciones globales de EEUU con el mundo.

| etiquetas: pablo , iglesias , analiza , invasión , venezuela
15 3 6 K 68 politica
9 comentarios
15 3 6 K 68 politica
taSanás #2 taSanás
A mi me llama la atención que se siga hablando del petróleo como principal interés en esto. Yo creo que son otras cosas: parar el avance de china, y las tierras raras, que eeuu necesita mucho más que el petróleo en la economía actual.
3 K 33
placeres #6 placeres
#2 ... En los últimos años el 80% del petróleo supuestamente fue vendido a china cosa que ya podemos dar por terminado ..
Pues si es control del petróleo a medio y largo plazo
0 K 11
taSanás #7 taSanás
#6 po’fale
0 K 7
#3 Nasser
Un buen análisis, y muy clarito hecho guste o no por uno de los mejores politólogos de España.
Espero que los que no estén de acuerdo que argumenten con datos.
4 K 29
Uge1966 #4 Uge1966
#3 Con datos, no; con argumentos. Defender el derecho de Venezuela a decidir por si mismo su propio futuro pasa también por defender la legalidad de los referendums, no dejando si cabe sombra de duda sobre su legitimidad. Ambas cosas son ciertas, el mundo no es blanco o negro, ni nadie miente del todo siempre.
1 K 18
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Resumen que hago yo de la piratería-terrorismo del que siempre ha hecho gala el imperialismo anglosajón (UK-EE.UU):

El dictador de derechas Juan Vicente Gómez (estuvo al frente del régimen venezolano desde 1908 hasta 1935) regala los recursos de Venezuela a tres empresas norteamericanas (de actos como este surgió el término "República Bananera").

Los accionistas de las empresas norteamericanas dicen que el petróleo de Venezuela es de ellos y solo de ellos.

Cuando se intenta…   » ver todo el comentario
1 K 15
vicus. #1 vicus.
Como quien dice, esto es lo que hay, y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea y siga en el guindo hasta que se caiga.
0 K 13
asola33 #9 asola33
Bien, pero como le gusta hablar de si mismo y de lo bien que lo hacen el y los suyos. Debería separar la opinión política y el autobombo.
0 K 12
Quel #8 Quel
En el momento que Pablo justificó una dictadura cono la de Maduro, me cuesta creer que pueda analizar de forma objetiva la situación
0 K 7

menéame