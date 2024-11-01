Pablo Ibar, desde la cárcel de South Bay: "Confío en que tarde o temprano la verdad va a salir"

Entrevista exclusiva con el preso español, condenado en EEUU a cadena perpetua, después de que se conociera que su defensa ha presentado la declaración de un testigo en la que se le exculparía de ser el autor del triple asesinato en 1994. El caso de Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, dio un nuevo vuelco el pasado 23 de junio. Tras una investigación que se ha llevado en secreto, ese día su defensa presentó en los juzgados de Broward County una declaración jurada de un testigo en la que se le exculpaba de ser..