Pablo Hasél, cinco años encarcelado: 200 profesores universitarios reclaman la libertad del rapero

El profesor inglés Herny Ettinghausen, promotor de Hasél Campaign Professors, ha recordado que la ONU había declarado que el supuesto delito de Hasél no tenía cabida dentro del Código Penal de ninguna sociedad democrática. Por su parte, Llach, ha clausurado el acto exigiendo la libertad de Hásel, "no como arrepentimiento, sino como demostración de que somos una sociedad que intenta ser civilizada".