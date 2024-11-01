Pablo Hasél, cinco años encarcelado: 200 profesores universitarios reclaman la libertad del rapero

El profesor inglés Herny Ettinghausen, promotor de Hasél Campaign Professors, ha recordado que la ONU había declarado que el supuesto delito de Hasél no tenía cabida dentro del Código Penal de ninguna sociedad democrática. Por su parte, Llach, ha clausurado el acto exigiendo la libertad de Hásel, "no como arrepentimiento, sino como demostración de que somos una sociedad que intenta ser civilizada".
tragatragaba que esté en la cárcel por insultar al rey. Pero que este tío lleve cinco putos años en la cárcel es sintomático de cosas que van mal en este país.
Libertad para Pablo Hasél.
Cárcel para Dani Desocupa.
"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto",
"Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono".
"Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética".
"En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la
